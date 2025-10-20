La Capital | Ovación | Pierre Gasly

Fórmula 1: qué dijo Gasly tras la maniobra de Colapinto

El argentino desobedeció las órdenes de su equipo y terminó pasando a Pierre Gasly en el GP de Austin. El francés tomó postura al respecto

20 de octubre 2025 · 09:57hs
La maniobra de Colapinto sobre Gasly no fue bien vista por Alpine

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La maniobra de Colapinto sobre Gasly no fue bien vista por Alpine, que había ordenado mantener las posiciones

El GP de EEUU en Austin tuvo un positivo pero polémico cierre para Franco Colapinto. En la penúltima vuelta, pese a la orden de su equipo de mantener posiciones, el piloto argentino superó a su compañero Pierre Gasly. Por su parte, el francés dio su opinión acerca de lo ocurrido.

"Era lo correcto. Iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas. Era lo mejor para la situación que estábamos, si no lo hacía nos pasaba Bortoletto. No tiene sentido discutir por esto", analizó Colapinto sobre la maniobra. Desde Alpine las órdenes habían sido otras, pero Colapinto justificó su desobediencia sentenciando que Gasly era "demasiado lento".

Fue así que, en la rueda de prensa, Gasly fue consultado por la inesperada situación. “Me sorprendió”, declaró en relación a la maniobra de Franco. Pero fundamentalmente dirigió su atención al rendimiento general del auto y del equipo: "En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos".

>>Leer más: Franco Colapinto cerró Austin con una excelente maniobra sobre Pierre Gasly en la penúltima vuelta

Aunque la prensa insistió en traer la maniobra a la conversación, Gasly no quiso entrar en el juego. "Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo", reflexionó.

Lo cierto es que el francés confirmó no estar contento con la maniobra de Franco, pero entendió: "Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor".

>>Leer más: Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Qué dijeron desde Alpine tras la maniobra de Colapinto

La maniobra de Colapinto fue ejecutada exitosamente y le valió el puesto 17°, por sobre Gasly que fue superado por el brasileño Bortoletto y quedó 19° y último. No obstante, a Alpine no le gustó nada la desobediencia de su piloto

A última hora de la tarde en Austin, Alpine lanzaba su intimidante comunicado: "Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca".

"Como equipo, cualquier instrucción dada por el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, así que es algo que revisaremos y trataremos internamente", declaró el nuevo director Steve Nielsen, que responde claramente a Flavio Briatore.

