Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Durante la acción en Interlagos, la entidad encontró dispositivos ilegales en varios monoplazas y ordenó la retirada inmediata, levantando nuevas sospechas

El Gran Premio de Brasil , que ya pasó hace más de una semana, generó polémica en la Fórmula 1 debido a que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) intervino luego de la carrera y ordenó la retirada de dispositivos ilegales instalados en varios monoplazas , los cuales buscaban manipular el desgaste del fondo plano de los autos.

La investigación de la FIA descubrió los sistemas basados en placas de titanio que se expanden con el calor y permitían justamente controlar el desgaste del fondo plano de los monoplazas, logrando alterar el rendimiento y el cumplimiento del reglamento técnico .

Rápidamente, esta medida generó diversas reacciones entre los protagonistas y levantaron sospechas sobre más prácticas irregulares entre la parrilla . Por lo pronto, la entidad del automovilismo se centró en la detección de estos dispositivos ubicados en la parte inferior de los autos.

Franco Colapinto y Alpine no entrarían en esta polémica , ya que se encuentran enfocados por completo en el 2026 y no realizan actualizaciones a su monoplaza, a pesar de que Pierre Gasly tuvo un destacado rendimiento y obtuvo dos puntos que antes de Brasil parecían imposibles.

Cuál fue la “ventaja” que generó polémica

Según consignó el medio especializado Motorsport, varios jefes de equipo y directores técnicos mantenían sospechas de que algunos de sus rivales habían descubierto la forma de que los patines de titanio obligatorios en la parte inferior absorbieran grandes cantidades de calor.

Esto infringe las normas, debido a que el reglamento exige que los tres elementos del patín estén fabricados en aleación de titanio bajo estándares específicos y alineados con la tabla de madera, manteniendo un grosor mínimo para evitar la descalificación. La alerta se encendió cuando en Interlagos se vieron algunos autos con una altura baja que no sufrían un desgaste excesivo.

Los dispositivos mencionados generan un funcionamiento técnico que consiste en aprovechar el calor generado durante la marcha para expandir las placas de titanio hacia abajo, lo que desde Motorsport explicaron: “A mayor temperatura de la placa de titanio, mayor expansión, lo que hace que quede por debajo de la propia tabla”.

Es por esto que los monoplazas generaban chispas, solo los patines tocaban la pista, mientras que la tabla de madera quedaba ligeramente más elevada, conservando su integridad y cumpliendo con la normativa en las inspecciones. Una vez que regresaban al box a bajas velocidades, el metal se enfriaba y recuperaba su forma original, permitiendo superar los controles técnicos sin dejar rastros.

image (25) Lando Norris se llevó la victoria en Interlagos.

Un cambio de última hora

En medio del fin de semana en San Pablo, la intervención de la FIA llegó luego de la carrera sprint a través de uno de los delegados técnicos que analizó todas las placas antes del comienzo de la clasificación. Al detectar los dispositivos, ordenaron la retirada antes de la Q1.

Esto forzó los cambios de último momento en el box de varios equipos, lo que afectó al rendimiento de sus monoplazas y redujo la carga aerodinámica. Si bien no se confirmaron los nombres de los implicados, trascendió que Haas y Racing Bull estarían dentro de los implicados.

La carrera tuvo muchos imprevistos y fue apasionante hasta la última vuelta, pero varios equipos se vieron ante serias dificultades para mejorar su rendimiento. Por su parte, la FIA mantiene su necesidad de reforzar los controles y limitar las ventajas.