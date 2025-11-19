Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Los boletos para viajar en diciembre, enero y febrero ya están disponibles con tarifas accesibles y promociones especiales

Los pasajes se pueden comprar en las boleterías o en la web de Trenes Argentinos.

A pocas semanas de comenzar el verano, los argentinos ya están planificando sus descansos y vacaciones. En este contexto, Trenes Argentinos anunció el inicio de la venta de pasajes para la temporada. Los pasajeros ya pueden adquirir boletos para diciembre, enero y febrero para los servicios de larga distancia.

Los trenes de larga distancia no solo ofrecen conexiones con los destinos más populares, sino que también cuentan con tarifas accesibles y promociones especiales para quienes deseen aprovechar las ofertas. Durante la temporada de verano la demanda suele ser alta, por lo que se recomienda comprar los boletos lo antes posible.

A continuación, cómo adquirir los pasajes, qué destinos están disponibles y qué descuentos se pueden obtener, tanto de forma online como en las boleterías habilitadas.

¿Cómo comprar pasajes de tren?

Los pasajeros podrán realizar la compra de pasajes de tren a través de la pagina web oficial de Trenes Argentinos.

Solo se debe indicar si se requieren pasajes de ida, de vuelta o de ambos. Indicar el origen y el destino junto con las fechas del viaje. Agregar la cantidad de pasajeros, en caso de ser jubilados o tener un certificado único de discapacitado indicarlo y comenzar la búsqueda de boletos.

También se pueden conseguir pasajes en las boleterías de Rosario Norte y Rosario Sur.

¿Qué descuentos se pueden obtener en pasajes de tren?

Si la compra de pasajes de tren se realiza desde la pagina web, todos los pasajeros obtendrán un 10% de descuento.

En tanto que los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.

Los menores de 3 años viajan en forma gratuita siempre que no ocupen asiento y de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje.

¿Qué trámite extra hacer antes de viajar?

Los usuarios que adquieran boletos para los servicios de larga distancia no deberán realizar ningún trámite adicional para poder viajar, ya que no es necesaria la confirmación antes de comenzar el recorrido.

¿Cómo obtener el pasaje de tren?

Una vez que hayas comprado o confirmado tu viaje, vas a poder obtener tu pasaje de manera digital o física.

Para obtenerlo de manera virtual, solo necesitas el número de reserva y el código de seguridad. A continuación tenes que descargar la aplicación "Confirmá tu viaje", disponible en iOS y Android. Luego ingresá tu número de reserva y el código de seguridad. Con eso, recibirás un código QR que te permitirá ingresar al tren.

Si adquiriste tu pasaje en línea, tambien podés descargarlo accediendo a webventas.sofse.gob.ar con tu usuario y contraseña. Allí, seleccioná "reimprimir pasaje" desde el menú.

Si no, podés obtenerlo en las las boleterías habilitadas.

¿Cuál es la diferencia entre primera clase y pullman?

En primera clase: Los asientos son reclinables y se organizan en filas de dos compartimentos. Hay una mesa central con asientos enfrentados y servicio de agua fría y caliente disponible en todo el tren (excepto en el servicio a Pinamar). Los baños están ubicados en los extremos del vagón.

En clase pullman: Es más cara que la primera clase y ofrece asientos más anchos, dispuestos en filas de dos o individuales. Al igual que la primera clase, tiene aire acondicionado, enchufes y baños en los extremos, pero incluye características adicionales como acceso para personas con movilidad reducida, incluyendo espacio para una silla de ruedas y baño adaptado.

Algunos trenes, además de contar con las dos clases de asientos disponibles, tienen la posibilidad de comprar el viaje en camarote. Los trenes de Buenos Aires - Córdoba, Buenos Aires - Tucumán y Buenos Aires - Justo Daract. El precio se abona por camarote e incluye pasaje para dos personas (dos adultos/ un adulto / un adulto y un menor de edad). Cada compartimiento tiene dos camas (una superior y una inferior), que también sirven como asientos. Los pasajeros reciben ropa de cama, dos almohadas y dos mantas (entregadas por la noche y retiradas por la mañana). Además, el camarote cuenta con una mesa, un sistema de control de temperatura (aire acondicionado frío/calor), y un control de volumen del parlante, así como una cerradura en la puerta.

¿Cómo devolver el pasaje de tren o cambiar de fecha?

- Si compraste tu pasaje por la web y querés solicitar el cambio de fecha:

Ingresa a la página web de Trenes Argentinos.

Selecciona "Venta de pasajes de larga distancia y regionales" .

Clic en compra online.

Inicia sesión con el usuario y la contraseña que generaste.

Selecciona en la lista desplegable la opción "Cambiar fecha de viaje".

Ingresa el numero de pasaje, el DNI y la nueva fecha.

Hace clic en "Cambiar fecha".

Elegí la categoría y hace clic en "Continuar".

Confirma tus datos y hace clic en "Continuar".

Elegí tu asiento y hace clic en "Continuar".

Acepta los términos y condiciones hace clic en "Continuar".

Importante: Solo se puede realizar un cambio por pasaje y estará sujeto a la disponibilidad del servicio.

- Si compraste por la web y tenes que solicitar la devolución:

Ingresa a la página web de Trenes Argentinos.

Selecciona "Venta de pasajes de larga distancia y regionales" .

Clic en compra online.

Inicia sesión con el usuario y la contraseña que generaste.

Selecciona en la lista desplegable la opción "Devolver Pasaje".

Ingresa el numero de pasaje y el DNI.

Selecciona "devolver pasaje".

La constancia de devolución te va a llegar al email que registraste.

Condiciones de reintegro:

Entre 24 hs. y 3 horas previas a la salida: Se descontará un 30%. Recibirás el 70% del valor abonado.

Entre 48 hs. y 24 hs. anteriores a la salida: Se descontará un 20%. Recibirás el 80% del valor abonado.

Más de 48 hs. de antelación: Se descontará un 10%. Recibirás el 90% del valor abonado.

-Si compraste tu pasaje en boleterías:

Deberás presentar el pasaje impreso o la reserva de viaje (si compraste el boleto antes del 24/10) y el DNI original.

Condiciones de reintegro en boleterías:

Entre 24 hs. y 1 hora antes de la salida: Se descontará un 30%. Recibirás el 70% del valor abonado.

Entre 48 hs. y 24 hs. antes de la salida: Se descontará un 20%. Recibirás el 80% del valor abonado.

Más de 48 hs. de antelación: Se descontará un 10%. Recibirás el 90% del valor abonado.

¿A dónde se puede viajar en tren desde Rosario?

Por el momento Trenes Argentinos solo comaprtió los viajes desde Buenos Aires hacia distintos puntos del país. Los rosarinos podrán adquirir pasajes con destino a Buenos Aires y desde allí tomar trenes hacia diversos puntos del país.

1. Buenos Aires - Rosario:

Un tren todos los jueves une Rosario con Retiro, saliendo de la capital a las 19:30 y de Rosario Norte a las 3:01.

Los pasajes cuestan 10.530 pesos en primera clase y 12.600 en pullman. El servicio se detiene en 11 estaciones intermedias: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

2. Buenos Aires - Mar del Plata:

Hasta el 11 de diciembre los pasajes a Mar del Plata tienen un valor de $35.000 en Primera y $42.000 en Pullman. Los horarios de Buenos Aires (BA) a Mar del Plata (MDP) de lunes a viernes son 7:30 y 14:17, mientras que desde MDP hacia BA son 1:11 y 14:21.

A partir del 12 de diciembre, durante la temporada de verano, las tarifas pasan a ser de $38.000 en Primera y $45.000 en Pullman. De lunes a viernes los horarios de BA a MDP son 6:04, 11:21 y 17:08, y desde MDP hacia BA son 1:11, 14:21 y 16:10. Los días sábados los trenes salen de BA a MDP a las 6:12, 11:33 y 17:13, y desde MDP hacia BA a las 1:11, 14:34 y 16:19. Los domingos y feriados los servicios de BA a MDP salen a las 6:11, 11:09 y 17:02, y desde MDP hacia BA a las 1:11, 14:05 y 15:57.

Los servicios de refuerzo salen los viernes a las 17:08 (y desde el 12 de diciembre también a las 14:17) y los domingos a las 22:53 (y desde el 12 de diciembre también a las 23:40).

3. Buenos Aires – Bragado:

Los pasajes a Bragado cuestan 7.500 pesos en Primera y 9.000 en Pullman.

Habrá tres servicios semanales durante diciembre, enero y febrero, que saldrán desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35. Los regresos desde Bragado serán los mismos días a la 1:55.

El servicio realiza paradas en 7 estaciones: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

4. Buenos Aires – Junín:

Los pasajes a Junín cuestan 7.500 pesos en Primera y 9.000 en Pullman.

Mantiene un servicio diario con salida desde Retiro a las 18:15. El retorno es a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados.

En el recorrido de ida se detiene en 10 estaciones: José C. Paz, Pilar, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, y suma la estación Sáenz Peña en el regreso.

