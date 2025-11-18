La próxima semana indagarán al juez Gastón Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

El 25 de noviembre finalmente la Justicia federal indagará al juez Gastón Salmain. El desarrollo de la causa tuvo un hecho resonante el 2 de noviembre pasado, cuando los fiscales federales pidieron la detención del magistrado, investigado en distintas causas por su desempeño.

El pedido de detención no se concretará mientras el juez conserve sus fueros y se basa en la investigación sobre una medida cautelar que dictó y permitió al empresario y financista Fernando Whpei comprar 10 millones de dólares al cambio oficial en diciembre de 2023, en pleno cepo.

Además, en el marco de otra causa por un presunto abuso de autoridad, fue allanado el 12 de noviembre el despacho oficial de Salmain en los Tribunales Federales de Entre Ríos al 700, donde se secuestró documentación, su teléfono celular y computadoras.

La causa es por presunta participación en una asociación ilícita, integrada por Whpei y el escribano Santiago Busaniche, sospechada de favorecer la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024. El funcionario judicial fue imputado por los delitos cohecho pasivo agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. En otro legajo penal conexo hay denuncias en su contra por abuso de autoridad, lo cual motivó que la semana pasada se allanara y requisara su despacho.

La medida de indagatoria fue ordenada a instancias del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fiscal general Diego Velasco, y el fiscal Juan Argibay Molina, de Procelac Rosario; y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa misma oficina, Esteban Venditti.

En algunos de sus múltiples frentes, la situación de Salmain se cruza con la del exjuez Marcelo Bailaque, que renunció meses atrás implicado en denuncias por corrupción, en una de las cuales también está investigado Whpei, implicado además en la causa por la cual los fiscales federales pidieron la detención de Salmain.

La cautelar

La investigación determinó que en diciembre de 2023 Salmain autorizó a un fondo fiduciario administrado por Whpei la compra de 10 millones de dólares al valor oficial en pleno cepo. Al parecer la cautelar ordenaba la compra de divisa para el pago de deudas con acreedores del exterior que no estaría lo suficientemente demostrada, al punto que posteriormente una acción interpuesta por los abogados del Banco Central de la República Argentina (BCRA) derivó en una medida de la Cámara Federal de Rosario que dejó sin efecto la cautelar de Salmain.

Sin embargo lo que se objeta de la maniobra es que la compra de la dólares se realizó varios días antes de que asumiera la presidencia Javier Milei y ordenara la devaluación que disminuyó la brecha cambiaria. Por eso, la diferencia entre la cotización del dólar oficial y el blue lleva a pensar a los investigadores que puede haber sido aprovechada por el empresario que, al vender los dólares comprados a precio oficial en el mercado negro, podría haber ganado alrededor de 2 millones de dólares. En ese contexto se sospecha que Salmain pudo haberse quedado con un 15 % de esa utilidad.

Oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Salmain se desempeña en Rosario como juez federal civil y comercial y desde hace un tiempo su nombre empezó a sonar como sospechoso. En Rosario son al menos tres las investigaciones que lo tienen en la mira y además tiene un sumario abierto en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Pero además el mes pasado se sumó otra denuncia contra Salmain, en este caso por persecución y acoso laboral, que fue presentada por el sindicato de los empleados judiciales. Según publicara este diario el pasado 22 de octubre, el titular del gremio, Julio Piumato, dijo que Salmain “no trasladó su domicilio a Rosario y que va a su juzgado solo tres días a la semana”.