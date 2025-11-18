El tiempo en Rosario: miércoles caluroso en la previa de otro alerta amarillo

La máxima llegaría a 31º, al igual que el jueves, para cuando anticipan posibles tormentas fuertes con ráfagas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 31º, a la espera de un jueves igualmente caluroso que cierra con un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes y ráfagas de viento intensas.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del oeste cambiando a moderados del sudoeste, con un registro de 18º y cielo algo nublado que hacia la mañana se volvería despejado, con los termómetros marcando los 19º. A la tarde estaría ligeramente nublado, con una máxima de 31º bajando a la noche a 23º.

Para el jueves anticipan una máxima de 31º y una mínima de 16º, con nubosidad en aumento, posibles tormentas a la tarde con fuertes ráfagas de viento, y una noche con alerta amarilla por tormentas localmente fuertes que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

El viernes habría un marcado descenso de la máxima, que no superaría los 22º, mientras que la mínima rondaría los 14º. El cielo estaría mayormente nublado.

El sábado comenzarían a repuntar los registros, con marcas entre 26º y 13º, en una jornada algo nublada.

Para el domingo anticipan una máxima de 28º, una mínima de 15º y cielo parcialmente nublado.

El lunes estaría algo nublado, con la máxima subiendo hasta los 30º.