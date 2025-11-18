La Capital | La Ciudad | Billetera Santa Fe

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

En Rosario hay 13 supermercados, con más de 30 sucursales entre todos, que ofrecen el reintegro que puede llegar a 20 mil pesos por mes

18 de noviembre 2025 · 16:38hs
El programa Billetera Santa Fe se podrá utilizar en 31 comercios de Rosario

En un sorpresivo anuncio del gobierno provincial relanzó Billetera Santa Fe, la aplicación creada en 2021 para reactivar el consumo. A partir de ahora, se volverá a poder comprar con el QR de la aplicación y obtener al menos un reintegro de 10 mil pesos por mes, pero a diferencia del programa inicial, los comercios adheridos están limitados.

La presentación se realizó este martes y contó con la participación del secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, y el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar), Sergio Cassinerio. Allí se señaló ser reintegrará un 20% de las compras con un tope de devolución de 10 mil pesos por mes para todos los usuarios, pero aquellos que hagan compras con la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe en un sólo pago tendrán un extra de 10 mil pesos de reembolso.

La plataforma de Pluspagos devuelve hasta 10.000 pesos mensuales de las compras con código QR en locales de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar). De momento, la promoción no incluye a las cadenas nacionales que operan en la ciudad. El costo del reintegro se divide en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, informó Rezzoaglio.

¿Dónde se podrá comprar con Billetera Santa Fe?

A raíz de este nuevo acuerdo, la provincia presentó el listado de comercios adheridos en toda la provincia que tienen el beneficio de Billetera Santa Fe. En Rosario hay 13 líneas de supermercados que tienen disponible el posnet con Billetera Santa Fe entre los que se encuentran cadenas como La Gallega, La Reina, Alfa, Arcoiris y Único, entre otros.

Así, los rosarinos podrán comprar en Saturno (Salta 2950); La Reina (San Martín 3419 y Oroño 3478); Cosas Ricas (Cerrito 1948); La Gringa (José Ingenieros 735); Único Lavalle (Lavalle 2554); Super Génova (Avenida Génova 6261); Su Super (Pellegrini 623); Único Riobamba (Riobamba 3587); Único Bustamante (Gaboto 1838); Provesur (Ovidio Lagos 5658); Provesur (Arijón 2766 A); Don Juan (Juan José Paso 5862); Alfa (Castro Barros y Regimeitno 11, San Martín 4935 y 3 de Febrero 2480); Arcoíris (Fisherton Plaza, Cerrito y Ayacucho, Casilda 1240 y San Martín 5970) y las 12 sucursales de La Gallega en Rosario.

También hay locales en Villa Constitución, Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Totoras, Gálvez, Arroyo Seco, Arequito, Casilda, Chabas, Chañar Ladeado, Villa Gobernador Gálvez y las localidades cordobesas de Cruz Alta y Corral de Bustos.

¿Cómo se hace el reintegro de Billetera Santa Fe?

La plataforma de Pluspagos devuelve hasta 10.000 pesos mensuales de las compras con código QR en locales de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar). De momento, la promoción no incluye a las cadenas nacionales que operan en la ciudad.

Cualquier pago con tarjeta de débito o dinero en la cuenta de la aplicación permite acceder al reintegro del 20 por ciento. Si se utiliza la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe, el monto se duplica y el límite máximo asciende a $ 20.000.

Rezzoaglio sostuvo que la nueva versión de la plataforma "es muy versátil". Entre otras novedades indicó que la empresa paga intereses por la plata depositada, al igual que otras entidades financieras que ofrecen este tipo de servicios para teléfonos celulares.

"Con la territorialidad y conocimiento que tiene la gente, Billetera Santa Fe no podía perder la posibilidad de acceder a un mundo cada vez más grande", señaló el funcionario. Así adelantó que hay chances de cerrar el mismo acuerdo en la capital provincial. Mientras tanto, en Rosario ya se pueden hacer compras con el beneficio ampliado.

¿Cómo reinstalar Billetera Santa Fe?

Quienes ya usaron la aplicación en alguna oportunidad deben volver a instalarla en su celular. Luego de la descarga, hay que ingresar con el número de documento y la contraseña. Después de esta acción es necesario generar una nueva clave para acceder al servicio.

Una vez que la aplicación está habilitada, se pueden hacer compras con tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras. Además, es posible utilizar el dinero de cuenta remunerada, que genera intereses diarios.

Antes del relanzamiento, Billetera Santa Fe sólo ofrecía un reintegro mensual máximo de 4.000 pesos y el doble de este monto para compras con tarjetas de crédito del agente financiero de la provincia. En vísperas de las fiestas de fin de año, el gobierno decidió impulsar una actualización del servicio sin subsidios y elevar a $ 10.000 el tope de devolución en 51 locales pertenecientes a Casar en Rosario y la región.

