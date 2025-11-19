Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, dijo que la única persona que sigue internada tras esos hechos es Dylan Cantero.

Omar Pereyra, sobre los autores de las últimas balaceras: "Aparecen actores cada vez más jóvenes con otra modalidad de trabajo, no hay respeto entre ellos"

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereyra, confirmó este miércoles que siguen detenidas las ocho personas implicadas en las balaceras del lunes a la tard e , que dejaron entre sus víctimas a Dylan Cantero , uno de los hijos del jefe de la banda de Los Monos.

En total fueron tres los ataques que dejaron un saldo de nueve heridos, entre ellos Cantero. Pereyra confirmó que todas las víctimas, excepto Cantero, ya fueron dadas de alta de los hospitales porque habían sufrido heridas muy leves.

Con relación al hijo de Ariel “El Viejo” Cantero , su estado sigue siendo grave y continúa en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Clemente Álvarez. En declaraciones periodísticas realizadas esta mañana tras el derribo de un búnker en barrio Las Flores, Pereyra fue consultado sobre las novedades en la pesquisa por los hechos del lunes.

“Están en plena etapa de investigación. Hay ocho personas demoradas. Ya fueron dados de alta la mayoría de los heridos. Solo permanece en el Heca Dylan Cantero con un dispositivo de seguridad especial. Seguimos trabajando y apoyando al Ministerio Público de la Acusación para avanzar en la investigación”, subrayó el funcionario.

Al ser consultado sobre el movimiento de las bandas narcocriminales en Rosario, Pereyra destacó que en esta región “actúan segundas o terceras líneas de esos grupos porque la mayoría de las bandas tienen a sus jefes detenidos. Aparecen actores cada vez más jóvenes con otra modalidad de trabajo, no hay respeto entre ellos”.

“La mayoría de los hechos de violencia que ocurren en Rosario tienen que ver con venganzas, droga y dinero que se roban entre ellos, y solucionan los problemas a los tiros. Esos son los actores con los que estamos lidiando hoy”, destacó Pereyra.

Balaceras del lunes

Dylan Cantero fue baleado el lunes a la tarde cuando se encontraba en Pasaje 512 y Caña de Ámbar, en la zona sur de Rosario, la misma intersección donde hace menos de un mes también fue atacado. En el mismo ataque del lunes también sufrieron heridas de bala aunque leves dos sobrinas de Dylan, de 1 y 12 años.

Cantero y sus familiares llegaron en taxi al Hospital Roque Sáenz Peña. Como las heridas que sufrió eran muy graves, el muchacho fue derivado en ambulancia al Heca e internado en la sala de cuidados intensivos. Sus sobrinas, en tanto, fueron trasladadas al Hospital Víctor J. Vilela donde recibieron el alta tras las primeras atenciones.

Los incidentes de violencia siguieron ese lunes con balaceras en los barrios Triángulo y Las Heras, que sumaron en total seis heridos. Entre las personas lesionadas estuvo s Rosa Caminos, hermana de Roberto “Pimpi” Caminos, el exjefe de la barra brava de Newell’s asesinado en 2010.

En el hecho de Gaboto y Felipe Moré, fue alcanzado por las balas un hombre de apellido Cappelletti, que tendría vinculación con Fernando “El Colo” Cappelletti, un recluso ligado a la banda de Los Menores.