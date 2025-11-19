La Capital | Política | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

Con la incorporación de los legisladores radicales, la bancada oficialista en la Cámara baja tendrá 91 integrantes

19 de noviembre 2025 · 16:26hs
En La Libertad Avanza están cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría de Diputados.

Foto: Archivo / La Capital.

En La Libertad Avanza están cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría de Diputados.

Tres diputados radicales se sumaron este miércoles a La Libertad Avanza (LLA), con lo cual el bloque oficialista de la Cámara baja nacional tendrá 91 integrantes y está cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría en ese cuerpo legislativo.

Los diputados que se sumaron a las filas libertarios son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero, quienes habían conformado la bancada de la Liga del Interior cuando se fueron del bloque de la UCR y tenían un interbloque con LLA.

Santafesinos en la mira

Voceros parlamentarios de la LLA señalaron que el oficialismo busca sumar otros dos legisladores: la ex-PRO Verónica Razzini y el macrista Alejandro Bongiovanni, ambos por Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1991177342882869362&partner=&hide_thread=false

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, les dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló: “Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que se necesitan. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

El peronismo contará con 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, podría armar un bloque propio con sus cuatro diputados.

Tampoco está clara qué posición adoptará el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien tiene siete legisladores.

Noticias relacionadas
 Cúneo Libarona continuará como ministro de Justicia al menos hasta marzo próximo.

Cúneo Libarona continuará al frente del Ministerio de Justicia

injerencia extranjera: quien es el miembro de fundacion libertad acusado en mexico

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Eduardo Bordas se irá de su cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe.

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

La EPE reclama una deuda de 6.000 millones de pesos

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Lo último

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
OVACIÓN

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Policiales
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario
La Ciudad

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos