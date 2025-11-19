La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados Con la incorporación de los legisladores radicales, la bancada oficialista en la Cámara baja tendrá 91 integrantes 19 de noviembre 2025 · 16:26hs

Foto: Archivo / La Capital. En La Libertad Avanza están cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría de Diputados.

Tres diputados radicales se sumaron este miércoles a La Libertad Avanza (LLA), con lo cual el bloque oficialista de la Cámara baja nacional tendrá 91 integrantes y está cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría en ese cuerpo legislativo.

Los diputados que se sumaron a las filas libertarios son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero, quienes habían conformado la bancada de la Liga del Interior cuando se fueron del bloque de la UCR y tenían un interbloque con LLA.

Santafesinos en la mira Voceros parlamentarios de la LLA señalaron que el oficialismo busca sumar otros dos legisladores: la ex-PRO Verónica Razzini y el macrista Alejandro Bongiovanni, ambos por Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1991177342882869362&partner=&hide_thread=false Bienvenidos @LuisPicat, @mariano_campero y @FedeTournier0 al bloque de La Libertad Avanza.



Junto a @MenemMartin seguimos sumando leones para aprobar las leyes que @JMilei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia. pic.twitter.com/z4t5HTfz7i — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 19, 2025 El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, les dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló: “Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que se necesitan. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

El peronismo contará con 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, podría armar un bloque propio con sus cuatro diputados. Tampoco está clara qué posición adoptará el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien tiene siete legisladores.