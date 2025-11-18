La Capital | Policiales | fraude

Fraude con combustibles: 14 policías acusados de asociación ilícita seguirán presos hasta mayo

Un juez les dictó prisión preventiva por seis meses como miembros de una organización que atribuyen liderar al exjefe de la policía rosarina, Daniel Acosta

18 de noviembre 2025 · 18:44hs
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para 14 policías imputados de integrar una asociación ilícita que gestionaba el fraude con combustibles.

El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para 14 policías imputados de integrar una asociación ilícita que gestionaba el fraude con combustibles.

El exjefe de la Unidad Regional II de la policía de Rosario y otros doce policías imputados en el marco de la investigación por el millonario fraude con la carga de combustibles permanecerán en prisión preventiva por seis meses mientras que otro de los uniformados seguirá tras las rejas por el plazo de ley. Así lo dispuso el juez Gustavo Pérez de Urrechu tras una extensa audiencia en la cual les achacaron integrar una asociación ilícita desde hace al menos dos años.

En una causa que ya tiene 28 imputados —cuatro de ellos civiles— el director de policía Daniel Alejandro Acosta está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al fraude con combustibles. Acosta, extitular de la URII hasta hace seis meses, fue detenido desde el jueves junto con otros nueve uniformados, en su mayoría exjefes de distintas reparticiones de la Jefatura rosarina que estarán tras las rejas al menos hasta el próximo 14 de mayo de 2026 imputados como miembros de la banda. Ellos son el exjefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, Adrián Oscar Bahl; el exjefe de Logística, Roberto Blanco; el exjefe de Policía Motorizada, Héctor Saucedo; el exjefe de Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría; el exjefe del Grupo Táctico Multipropósito, Fabián Becerra; el exjefe de Policía Adicional, Nicolás Cuesta; el exjefe del Cuerpo Guardia de Infantería, Diego Luna; el exinspector de la VI Zona Edgardo Roldán y el exinterventor de Medicina Legal, Roberto Sandoval.

Algunos de los policías ya estaban detenidos con anterioridad en el marco de esta causa y para ellos se dispuso una prórroga de la medida cautelar también hasta el 14 de mayo, luego de que se les agregue en esta última audiencia la imputación por asociación ilícita. Ellos son el exjefe de la Secretaría Privada de la Jefatura, Rodrigo Domínguez, quien fue señalado como organizador del grupo; el exnumerario de Brigada Motorizada Juan Villordo; el exsubjefe de esa repartición, Juan Manuel Herrera, y el exjefe de Caballería y Perros, Darío Fantín.

Los policías están imputados como miembros de la asociación ilícita que tiene como jefe a Acosta y a Domínguez como organizador. Todos están imputados además de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y como partícipes primarios de defraudación agravada por afectar a una administración pública. A algunos de los acusados (Becerra, Cuesta, Luna, Roldán y Sandoval) se les agregó además una imputación por falsedad ideológica.

Asociación ilícita

El fiscal José Luis Caterina les atribuyó a los imputados haber participado de una asociación ilícita durante aproximadamente dos años, “creada, asentada y consolidada en el corazón de la Unidad Regional II, principalmente por el extenso compromiso de las Secciones de Cuerpos de la Unidad Regional”.

El fiscal situó el origen de la agrupación a fines de mayo de 2023 con la asunción de Acosta como jefe, hasta al menos el 5 de mayo de este año cuando se realizó la primera tanda de allanamientos en el marco de esta investigación y el Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso la intervención de la Jefatura.

Caterina ubicó como líder del grupo a Acosta, quien según el fiscal delegaba en Domínguez “la organización de la operatoria y un control estricto sobre los múltiples miembros. La acusación sostiene que la asociación “tuvo por finalidad garantizar un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios de actividades ilícitas como también de dádivas o multas en efectivo o en especies como bebidas de altísimo valor que imponían principalmente a los miembros de la propia organización”.

La maniobra medular de la investigación, el fraude con combustibles, se realizó merced a un arreglo con la empresa Gas Auto Tiferno que explotaba la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900. Allí cargaban combustible los móviles de las secciones de calle como el Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada, quienes gastaban más de lo que cargaban en los patrulleros, lo que se denomina “sobrefacturación” o “facturación fantasma”.

Parte de ese excedente, es decir la ganancia ilegítima de la empresa, era retirada en efectivo por los jefes de sección que debían llevarla hasta la cúpula de la URII. Allí Domínguez se encargaba de que cada jefe de sección le entregara el dinero en efectivo cada 15 días y si no lo hacían se les cobraba “una multa” que podía ser en especie: por ejemplo, un whisky caro o un costillar para la parrilla.

La acusación destaca que el incumplimiento de los pagos para con los superiores generaba además de esas multas otros castigos o sanciones que iban más allá de las maniobras con el combustible sino que se aplicaban ante “cualquier exigencia que no se cumpliera por parte de los miembros en el tiempo y modo deseado por Acosta y Domínguez, sindicado como “cara visible y administrador de este sistema de sanción interno”.

El mecanismo, indica la acusación, “generaba un verdadero perjuicio económico y un malestar en muchos subordinados, aún cuando fueran jerárquicos, por la dureza de las sanciones”.

Las más leídas
Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ovación
Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1
OVACIÓN

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Policiales
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

La Ciudad
Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura