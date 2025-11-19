Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

YPF actualizó los precios este miércoles y otras empresas siguieron el mismo camino. El tanque lleno superó los $80.000 en la ciudad

El costo de la nafta había subido por última vez en septiembre.

Semanas después del decreto con una suba en el impuesto a los combustibles, este miércoles se registró un aumento de la nafta en Rosario . El nuevo tablero de YPF incluye un ajuste de más de 100 pesos desde septiembre y el litro de máxima calidad de las marcas más caras quedó al borde de los $ 2.000 .

A primera hora de la jornada, la empresa argentina y sus competidoras actualizaron los precios de todos los productos de los surtidores. De esta manera también se produjo un incremento del gasoil en las estaciones de servicio de la ciudad y la carga para motores diésel ya no se consigue por menos de 1.700 pesos.

El litro de nafta especial cuesta $ 1.995 en Shell y es la cifra más alta dentro del nuevo mapa de la red de venta local. Mientras tanto, YPF sigue siendo la opción más económica en esa categoría, ya que Infinia se ofrece a 1.851 pesos.

La nafta súper de la petrolera argentina se vende a $ 1.633 desde este miércoles en Rosario. Puma tiene una oferta casi similar a 1.621 pesos. En cambio, el combustible de mayor calidad está a $ 1.919; es decir, es más caro que en las playas de la empresa nacional.

Por su parte, Shell fijó un valor de 1.709 pesos para el litro de combustible básico. El gasoil de esta categoría cuesta $ 1.695 y el de nivel superior subió a 1.953 pesos.

En lo que respecta a los vehículos con motores diésel, YPF ofrece un litro de Infinia desde $ 1.797. En este caso, la diferencia es mucho mayor en la comparación con otras marcas, ya que Puma estableció un precio de 1.896 pesos en sus tableros para el mismo tipo de producto.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque en Rosario?

A partir de los últimos cambios en la ciudad, un tanque de nafta lleno cuesta 81.650 pesos en los surtidores de la empresa argentina. El monto estimado se desprende del cálculo para vehículos con una capacidad de 50 litros.

En el caso del combustible de máxima calidad, la misma compra en YPF asciende a $ 92.550. El techo es aún más alto en las estaciones de Shell, donde una carga completa de V-Power sale 99.750 pesos.