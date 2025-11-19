La Capital | Policiales | barrabravas

Dos ex barrabravas de Newell's implicados en el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.

19 de noviembre 2025 · 16:16hs
Alejandro Ficcadenti al ser detenido en otra causa

Alejandro Ficcadenti al ser detenido en otra causa

El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Carlos Stornelli, pidió que ocho personas vayan a juicio oral por su presunta participación en el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario Gastón Alfredo Tallone, ocurrido en julio de 2024 en el barrio porteño del Abasto, en un caso en el que los restos de la víctima no fueron hallados. En el legajo policial se encontraron conexiones con Alejandro “Rengo” Ficcadenti y Sergio “Bebe” Di Vanni, ambos vinculados al capo de la banda de Los Monos Ariel “Guille” Cantero. Las conexiones implicarían relaciones de logística y llamadas amenazantes al celular del hijo de la víctima.

Según información oficial, el fiscal consideró que son ocho los imputados que deben ir a juicio: el abogado José Alberto Tomás Uriburu (presunto ideólogo del hecho), Gustavo Adolfo Juliá (con antecedentes conocidos por haber cumplido una condena de 13 años de prisión en España por el tráfico de 944 kilos de cocaína en la denominada causa “narcojet”) y otros seis hombres: Alejandro Nicolás Ficcadenti, Sergio Gabriel Di Vanni, Juan Mauricio Zabaleta, Cristian Mariano Gauna, Juan Carlos Miró y L.G.L (quien declaró como arrepentido).

Leer más. Detienen a un conocido narco por el secuestro y desaparición de un empresario entrerriano

Secuestro y homicidio

En declaraciones a la prensa Stornelli sostuvo que "Los ocho habían sido procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por actuar con la participación de tres o más personas y haber dado muerte intencional a la víctima, según el artículo 170 del Código Penal y que prevé la pena de prisión perpetua. Stornelli, quien ya dio por acreditado que Tallone sufrió “un destino trágico, como la muerte”, tras analizar los elementos recopilados en la pesquisa, entre ellos la declaración de un imputado que, como arrepentido, afirmó que Tallone, un oscuro empresario investigado por lavado narco, fue asesinado: “Uriburu se volvió loco y lo mató al empresario con una pala de cavar, y lo llevaron cerca de Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde lo tiraron al costado de la ruta y lo prendieron fuego”.

La investigación se inició el 11 de julio de 2024 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal federal Josefina Minatta. En el marco de otra causa, se detectaron escuchas telefónicas que daban cuenta del secuestro de Tallone, presuntamente ordenado por el abogado Uriburu. El sumario comenzó en esa jurisdicción, aunque luego, al corroborarse que el secuestro ocurrió en Capital Federal, recayó en la fiscalía federal porteña de Stornelli.

Según la imputación fiscal, el secuestro se inició el mediodía del 8 de julio de 2024, cuando los imputados Miró y Gauna., actuando bajo las órdenes del abogado Uriburu, trasladaron a Tallone desde la calle Anchorena al 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta un inmueble ubicado en la intersección de las calles Chaco y Libertad, de la localidad bonaerense de Benavídez, que funcionó como lugar de cautiverio. Para el traslado se utilizó un Volkswagen Gol aportado por Juliá, mientras que Uriburu escoltó la maniobra en su vehículo Audi Q3.

Leer más. Dos miembros de la barra de Newell's asoman tras el secuestro de un empresario

LLamadas extorsivas

Una vez en la propiedad, perteneciente a la familia del abogado, los captores obligaron a Tallone a gestionar, a través de una persona de su confianza, el dinero para su liberación. Al referirse a un posible móvil, Stornelli mencionó en su requerimiento de elevación a juicio que “los elementos recolectados apuntan a que Tallone fue secuestrado en el marco de un conflicto con Uriburu, siendo posteriormente asesinado y su cuerpo ocultado mediante métodos extremos”. El pago del rescate, de al menos 65.000 dólares, se concretó aproximadamente a las 21.36 de ese mismo día en una estación de servicio Shell ubicada en la avenida Cabildo al 4700, en el barrio porteño de Núñez.

La fiscalía sostiene que, pese a haberse concretado ese pago, los captores asesinaron a Tallone e incluso, posteriormente, intentaron obtener más dinero enviando los siguientes mensajes extorsivos al hijo de la víctima. En tanto, Alejandro Nicolás Ficcadenti y Sergio Gabriel Di Vanni participaron según la investigación de forma "participación directa” en los mensajes extorsivos que recibía el hijo de la víctima luego del pago del rescate.

Noticias relacionadas
Omar Pereyra, sobre los autores de las últimas balaceras: Aparecen actores cada vez más jóvenes con otra modalidad de trabajo, no hay respeto entre ellos

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Otro bunker de droga fue derribado en la zona sur de Rosario

Las Flores Sur: derribaron un búnker de droga vinculado a otro derrumbado en barrio Tablada

La camioneta Volkswagen Saveiro que le robaron a Miguel Hemadi apareció abandonada días después en la zona sur de Rosario. 

"Miguelito, ya sabemos lo que tenés": un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

La Policía de Santa Fe afronta un hecho de corrupción gravísimo.

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Ver comentarios

Las más leídas

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Lo último

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
OVACIÓN

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Policiales
Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

La Ciudad
Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario
La Ciudad

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos