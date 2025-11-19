Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

La agrupación Unen, que lo postula a la presidencia de Newell's, definió que Sensini será el director deportivo. Se suman Tognarelli y Pautasso.

En el mediodía de este miércoles la agrupación Unen brindó una conferencia de prensa en el hotel Presidente, donde el candidato a presidente de Newell's Ignacio Boero presentó a Roberto Sensini como directo deportivo en caso de acceder a la conducción del club del Parque, en las elecciones que se realizarán el próximo 14 de diciembre.

El principal tema que se abordó fue el futbolístico y allí Boquita Sensini manifestó que "hoy no puedo dar el nombre del técnico, pero estamos trabajando. Newell's termina 14 contratos y sin la evaluación del nuevo técnico no se puede cerrar".

Sensini, sobre el nuevo técnico, puntualizó que "será técnico de jerarquía que respete la historia del club. Espero tenerlo lo antes posible. Dependerán los refuerzos del técnico, hay que ver los jugadores que se le vencen el contrato. Hay que rejuvenecer el equipo, hay muy buenos chicos que no hay que tirarlos a la cancha, a ellos se les dio la responsabilidad que salven el equipo".

"A partir del próximo campeonato, Newell's tiene que tener un equipo competitivo. Necesitamos tiempo, no será fácil como parece, al hincha le pedimos paciencia", dijo Boquita.

Sensini y la situación del técnico y los jugadores

"Cuando hablamos con el técnico sabe la situación de los jugadores que terminan su contrato. Queremos tener cuanto antes al técnico para avanzar y hablar con los jugadores", insistió.

Y puntualizó que "Newell's tiene una media alta de edad de jugadores, no nos ponemos banda de edad con los refuerzos. Sí necesitamos ser más agresivo y trataremos de traer ese tipo de jugadores".

Además, fueron presentados en sociedad Gustavo Tognarelli como coordinador general; Fernando Bacci a cargo de la secretaría técnica, Jorge Pautasso en el departamento de captación y Mateo Galiana en el departamento de preparación física.

Boero: "Hablé con los principales referentes de Newell's"

En el lanzamiento, Boero destacó que "para tomar la decisión de ser candidato a presidente, fue mucho tiempo, hablé con los principales referentes del club, los que nos hicieron grandes. Desde (Armando) Botti hasta (Guillermo) Lorente pintaron una estrella en el club, de ahí hacia adelante es la realidad del presente. Con Robeto Sensini volveremos a nuestras fuentes, estuvimos todos de acuerdo".

Por su parte, el director deportivo, Roberto Sensini expresó: "Con Boero nos conocimos hace 4 meses, me comentó que quería hacer en el club y le dije que para ser presidente de Newell's tenía que tener tiempo y pasión entre otras cosas. Nos duele mucho ver a Newell's así, estuve en la cancha el domingo y la pasión que pone la gente hay que devolvérsela. No hay que mentirle a la gente, hay que decirle lo que hay que hacer. Por eso esta gente que me acompaña. La situación no es fácil, pero tenemos ganas de cambiarla. Tenemos charlas con técnicos y jugadores, pero estamos dando ventajas de 20 o 25 días, ya que no podemos cerrar contrataciones. Estamos confiados y tenemos una idea clara del club que queremos"

"Newell's es una institución sólida"

A su turno, Boero aclaró que "venimos trabajando desde hace tiempo, Newell's tiene un problema financiero, pero es una institución sólida. En lo patrimonial está cubierto. Lo que pasó estos últimos años fueron kioscos. Bella Vista es un centro de alto rendimiento, lo tienen que entender todos. Sabemos la deuda que hay y tenemos una mesa financiera que está dispuesta a colaborar. También trabajamos con AFA y Conmebol con respecto a las inhibiciones".

Además, el candidato a presidente abundó: "Sobre Bella Vista y Malvinas hay un trabajo que está realizando Roberto. Estamos armando un departamento de marketing y comunicación muy potente. Estamos buscando a los ídolos para brindarles un club solvente ".

El regreso de Tognarelli y Pautasso

Otro que tomó la palabra fue Gustavo Tognarelli, que podría ser el coordinador general si gana Boero, y manifestó: "Evaluaremos la situación en la que están las inferiores, hay que coordinar todo con primera división para que los chicos se puedan desarrollar como nosotros estamos acostumbrados".

Y también dio su opinión Jorge Pautasso (departamento de captación): "Lo principal es confiar en la gente que me invitó a estar en el proyecto. Hay que delegar situaciones, no dudé en aceptar. Este sería mi quinto proceso en el club como jugador, en inferiores y como ayudante del Tata Martino. Aportaré mi experiencia y capacidad en la captación de los chicos para que puedan brillar en primera. Trabajaremos en Rosario y la región".

Mientras que Fernando Bacci (secretaría técnica) reveló que "esto es volver a mi casa, a la adolescencia, al recuerdo de entrenar al lado del basural. Ver la evolución y tratar de mejorar, queremos volver al Newell's que disfrutamos de pertenecer. Hay que dar el máximo que es lo que demanda un club grande. Me da gusto volver con esta gente, sana, que comparta los objetivos y que me van a respaldar".

"Newell's es de primera"

En referencia al riesgo que hubo de perder la categoría, Boero dijo que "fue una situación muy fea e incómoda que no viví en 53 años. Teníamos angustia como todos los hinchas, estábamos convencidos qué saldríamos adelante. Tenemos que tener en claro que no podemos volver a esta situación. Newell's es de primera"

"Estamos trabajando la relación con AFA, a Newell's lo tienen catalogado como un club grande. Astore no fue creíble y coherente. Estamos trabajando en recuperar la confianza, no solo con (Claudio) Tapia, sino con mucha gente que lo rodea. Nos tenemos que llevar bien con AFA, con Rosario y la provincia de Santa Fe", dijo Boero.

Y concluyó: "La auditoria hay que hacerla para saber con qué nos encontramos en el club. Judicializarlo es todo un tema por AFA. Si hay ilícitos, sí los judicializaremos".