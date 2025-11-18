Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación integral

El renovado espacio de Avellaneda y Arijón fue intervenido en el marco del Plan de Plazas y se inauguró con la participación de vecinos y vecinas del barrio

En el marco del Plan de Plazas impulsado por la Municipalidad, este martes se inauguraron las obras de remodelación en la plaza de barrio Hume , ubicada en Avellaneda y Arijón, en el distrito sudoeste. Los trabajos incluyeron una renovación total del playón y del sector de juegos, nuevos senderos y mejoras en el mobiliario urbano, el equipamiento, la parquización y la iluminación. Estas intervenciones fueron pensadas y elaboradas junto a los vecinos del barrio , a través de un proceso participativo.

Durante la inauguración de obras, a la que acudieron integrantes de toda la comunidad barrial, el intendente Pablo Javkin señaló: "Acá tenemos una parte muy grande de la historia de nuestra ciudad , una escuela más que centenaria, y la vieja Estación El Gaucho, porque este era un espacio del ferrocarril". Asimismo, contó: "Nuestras amigas y amigos de la vecinal con mucha razón dijeron, ¿por qué no hacemos un espacio público para el disfrute del barrio y de los chicos?'".

El titular del Ejecutivo local se refirió al espacio renovado como "un parque lineal, porque que sigue la línea del ferrocarril ", y precisó: "Pudimos hacer un sector de juegos para los chicos, también un playón deportivo y detrás hay una canchita, o sea que nos quedó un gran espacio para la recreación, para el encuentro, para organizar actividades".

Al mismo tiempo, Javkin aseguró que Hume "es un barrio que tiene mucha vida social, tiene sus organizaciones, y esta plaza nos queda frente al centro de salud, frente a la escuela, frente al jardín, así que estoy seguro que esto va a estar siempre lleno de gente, va a estar muy iluminado".

En cuando a la participación de vecinos, el intendente destacó el protagonismo que tuvieron en el proceso de renovación del espacio. "No solo participaron a través del reclamo, sino que se comprometieron con en el diseño. Ellos lo diseñaron, discutimos cómo hacerlo y hoy son los dueños de esto, porque son los que lo van a aprovechar", afirmó Javkin.

"Es muy lindo darle más vida a barrios, que la tienen de hace tanto tiempo, porque a veces Rosario no es consciente de este pedazo en el extremo de la ciudad que guarda mucha historia, mucho patrimonio urbanístico y arquitectónico también. Guarda toda una época de Rosario y además guarda todo lo que es el ferrocarril", explicó el mandatario. Para concluir, Javkin sostuvo que "va a ser lindo pasar por acá y ver siempre gente llenando este lugar de alegría, que es lo que más queríamos".

Las obras en la plaza Hume

La intervención integral en la Plaza Hume comprendió la demolición del playón existente que estaba en mal estado y, luego, la ejecución del playón nuevo en hormigón. Ese sector fue terminado con pintura, de acuerdo al diseño votado por los vecinos.

También, se ejecutó una zona de juegos con piso de hormigón, que fue terminado con piso de caucho continuo antigolpes, y tiene un diseño de trenes solicitado por los niños y niñas de una escuela muy cercana. Asimismo, se recuperaron los juegos existentes y se colocaron juegos nuevos, y un mangrullo inclusivo.

Además, se realizaron senderos de hormigón raspinado, se colocó un parapelotas sobre Avellaneda, se agregó una posta aeróbica, y se nivelaron durmientes para funcionar como gradas en la cancha de básquet. Se instaló también mobiliario urbano (mesas, bancos y cestos), se agregó arbolado y se estableció un nuevo sistema de iluminación.

El Plan de Plazas

Además de la Plaza Hume, también se están llevando adelante actualmente trabajos de renovación en la Plaza Yugoslavia (Arijón y Moreno en el Distrito Sudoeste), en la Plaza Chiodi (Lima y Cochabamba en el Oeste), y en la Plaza La Esperanza (Superí y Pizzurno en el Norte).

Las importantes tareas de remodelación en la Plaza Hume se inscriben en la tercera etapa del Plan de Plazas que está llevando adelante la Municipalidad para poner en valor estos espacios públicos de juego para el disfrute cotidiano de rosarinos y rosarinas.