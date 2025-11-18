La Capital | Vecinos

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación integral

El renovado espacio de Avellaneda y Arijón fue intervenido en el marco del Plan de Plazas y se inauguró con la participación de vecinos y vecinas del barrio

18 de noviembre 2025 · 19:11hs
La intervención en Plaza Hume contó con una participación activa de los vecinos del barrio. 

La intervención en Plaza Hume contó con una participación activa de los vecinos del barrio. 

En el marco del Plan de Plazas impulsado por la Municipalidad, este martes se inauguraron las obras de remodelación en la plaza de barrio Hume, ubicada en Avellaneda y Arijón, en el distrito sudoeste. Los trabajos incluyeron una renovación total del playón y del sector de juegos, nuevos senderos y mejoras en el mobiliario urbano, el equipamiento, la parquización y la iluminación. Estas intervenciones fueron pensadas y elaboradas junto a los vecinos del barrio, a través de un proceso participativo.

Durante la inauguración de obras, a la que acudieron integrantes de toda la comunidad barrial, el intendente Pablo Javkin señaló: "Acá tenemos una parte muy grande de la historia de nuestra ciudad, una escuela más que centenaria, y la vieja Estación El Gaucho, porque este era un espacio del ferrocarril". Asimismo, contó: "Nuestras amigas y amigos de la vecinal con mucha razón dijeron, ¿por qué no hacemos un espacio público para el disfrute del barrio y de los chicos?'".

El titular del Ejecutivo local se refirió al espacio renovado como "un parque lineal, porque que sigue la línea del ferrocarril", y precisó: "Pudimos hacer un sector de juegos para los chicos, también un playón deportivo y detrás hay una canchita, o sea que nos quedó un gran espacio para la recreación, para el encuentro, para organizar actividades".

>>Leer más: Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Al mismo tiempo, Javkin aseguró que Hume "es un barrio que tiene mucha vida social, tiene sus organizaciones, y esta plaza nos queda frente al centro de salud, frente a la escuela, frente al jardín, así que estoy seguro que esto va a estar siempre lleno de gente, va a estar muy iluminado".

En cuando a la participación de vecinos, el intendente destacó el protagonismo que tuvieron en el proceso de renovación del espacio. "No solo participaron a través del reclamo, sino que se comprometieron con en el diseño. Ellos lo diseñaron, discutimos cómo hacerlo y hoy son los dueños de esto, porque son los que lo van a aprovechar", afirmó Javkin.

"Es muy lindo darle más vida a barrios, que la tienen de hace tanto tiempo, porque a veces Rosario no es consciente de este pedazo en el extremo de la ciudad que guarda mucha historia, mucho patrimonio urbanístico y arquitectónico también. Guarda toda una época de Rosario y además guarda todo lo que es el ferrocarril", explicó el mandatario. Para concluir, Javkin sostuvo que "va a ser lindo pasar por acá y ver siempre gente llenando este lugar de alegría, que es lo que más queríamos".

Las obras en la plaza Hume

La intervención integral en la Plaza Hume comprendió la demolición del playón existente que estaba en mal estado y, luego, la ejecución del playón nuevo en hormigón. Ese sector fue terminado con pintura, de acuerdo al diseño votado por los vecinos.

También, se ejecutó una zona de juegos con piso de hormigón, que fue terminado con piso de caucho continuo antigolpes, y tiene un diseño de trenes solicitado por los niños y niñas de una escuela muy cercana. Asimismo, se recuperaron los juegos existentes y se colocaron juegos nuevos, y un mangrullo inclusivo.

Además, se realizaron senderos de hormigón raspinado, se colocó un parapelotas sobre Avellaneda, se agregó una posta aeróbica, y se nivelaron durmientes para funcionar como gradas en la cancha de básquet. Se instaló también mobiliario urbano (mesas, bancos y cestos), se agregó arbolado y se estableció un nuevo sistema de iluminación.

El Plan de Plazas

Además de la Plaza Hume, también se están llevando adelante actualmente trabajos de renovación en la Plaza Yugoslavia (Arijón y Moreno en el Distrito Sudoeste), en la Plaza Chiodi (Lima y Cochabamba en el Oeste), y en la Plaza La Esperanza (Superí y Pizzurno en el Norte).

Las importantes tareas de remodelación en la Plaza Hume se inscriben en la tercera etapa del Plan de Plazas que está llevando adelante la Municipalidad para poner en valor estos espacios públicos de juego para el disfrute cotidiano de rosarinos y rosarinas.

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Lo último

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1.000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ovación
Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1
OVACIÓN

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Policiales
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

La Ciudad
Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura