Puerto San Martín: preventiva para un hombre que intentó matar a su pareja

Ocurrió el 14 de noviembre. El joven tenía antecedentes por homicidio y luego de una discusión le gatilló en la cara a su novia de 18

El juez Javier Cattáneo dispuso la prisión preventiva por 120 días para A. L. H., de 18 años, por la tentativa de femicidio de su pareja ocurrida el viernes 14 de noviembre en la casa que compartía con la víctima en la localidad de Puerto General San Martín.

La hipótesis es que la joven de 18 años habría sido baleada en el cuello por A. L. H., quien poco después fue detenido. Contaba con tobillera por su participación de un homicidio, en el que fue inculpado en 2023.

Los vecinos dieron aviso al 911 al escuchar el disparo y la víctima, quien logró salir de la vivienda a buscar ayuda, fue trasladada por una vecina al hospital Granaderos a Caballo. Luego resultó trasladada al Eva Perón de Baigorria, donde fue sometida a una cirugía y permanecía estable. En la vivienda de la pareja, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida que podría ser el arma homicida y una vaina servida.

En tanto, en la audiencia imputativa la fiscal Luisana Paponi le atribuyó el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, portación de arma de fuego sin la debida autorización legal y encubrimiento en carácter de autor y en concurso ideal. El juez Cattáneo tuvo por formalizada la audiencia, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días .

Para fiscalía el muchacho se encontraba alrededor de las 8 en El Jacarandá al 200, y habría discutido con su pareja, G. G., luego de revisar su celular.

Más tarde se recostaron sobre la cama cuando el imputado le apuntó a la víctima con un arma de fuego tipo pistola Bersa Thunder calibre 9mm y le efectuó un disparo en el rostro, provocando una herida en zona maxilofacial que le causó la fractura del maxilar del lado izquierdo y pérdida de piezas dentales. Asimismo se le atribuye haber portado dicha arma sin contar con la debida autorización legal, la cual contenía un cartucho en la recámara y la numeración suprimida.