Puerto San Martín: preventiva para un hombre que intentó matar a su pareja

Policiales
Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
La Ciudad
Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad
Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad
Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
LA CIUDAD
Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
Tecnología
Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Información General
Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General
Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General
Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Política
Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
LA CIUDAD
Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
La Ciudad
Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes
La Ciudad
El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad
Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas
La Ciudad
Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad
Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad
¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad
Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
Ovación
Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026
Ovación
Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura