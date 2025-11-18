La Capital | Policiales | Puerto San Martín

Puerto San Martín: preventiva para un hombre que intentó matar a su pareja

Ocurrió el 14 de noviembre. El joven tenía antecedentes por homicidio y luego de una discusión le gatilló en la cara a su novia de 18

18 de noviembre 2025 · 18:57hs
El  joven estará  120 días en prisión preventiva

El  joven estará  120 días en prisión preventiva

El juez Javier Cattáneo dispuso la prisión preventiva por 120 días para A. L. H., de 18 años, por la tentativa de femicidio de su pareja ocurrida el viernes 14 de noviembre en la casa que compartía con la víctima en la localidad de Puerto General San Martín.

La hipótesis es que la joven de 18 años habría sido baleada en el cuello por A. L. H., quien poco después fue detenido. Contaba con tobillera por su participación de un homicidio, en el que fue inculpado en 2023.

Los vecinos dieron aviso al 911 al escuchar el disparo y la víctima, quien logró salir de la vivienda a buscar ayuda, fue trasladada por una vecina al hospital Granaderos a Caballo. Luego resultó trasladada al Eva Perón de Baigorria, donde fue sometida a una cirugía y permanecía estable. En la vivienda de la pareja, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida que podría ser el arma homicida y una vaina servida.

>>Leer más: En los últimos cinco años, 128 mujeres fueron víctimas de feminicidios en contexto narco en Santa Fe

En tanto, en la audiencia imputativa la fiscal Luisana Paponi le atribuyó el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, portación de arma de fuego sin la debida autorización legal y encubrimiento en carácter de autor y en concurso ideal. El juez Cattáneo tuvo por formalizada la audiencia, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días .

Para fiscalía el muchacho se encontraba alrededor de las 8 en El Jacarandá al 200, y habría discutido con su pareja, G. G., luego de revisar su celular.

Más tarde se recostaron sobre la cama cuando el imputado le apuntó a la víctima con un arma de fuego tipo pistola Bersa Thunder calibre 9mm y le efectuó un disparo en el rostro, provocando una herida en zona maxilofacial que le causó la fractura del maxilar del lado izquierdo y pérdida de piezas dentales. Asimismo se le atribuye haber portado dicha arma sin contar con la debida autorización legal, la cual contenía un cartucho en la recámara y la numeración suprimida.

Noticias relacionadas
Sobre el escenario, se presentaron “Los Cristales del Chamamé”, “Los Amigos del Litoral”, “Los Capos del Chamamé”, “Conjunto San Sebastián”, “Los Criollos de Saladas”, Pablo Spinetti, “Los de Iturralde” y el Ballet Municipal, que brilló con su vestuario típico y su destreza coreográfica. 

Puerto San Martín: Gran celebración a la identidad con el "Puerto canta y baila chamamé"

El juez federal fue cuestionado por los fiscales, que pidieron su detención

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para 14 policías imputados de integrar una asociación ilícita que gestionaba el fraude con combustibles.

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

El Heca sufrió distintos hurtos en los últimos dos años.

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Lo último

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1.000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ovación
Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1
OVACIÓN

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Policiales
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

La Ciudad
Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura