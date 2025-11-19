Más de 500 efectivos de distintas fuerzas participaron de los operativos en los que hubo detenidos, secuestro de drogas y armas

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero.

La Policía de Investigaciones (PDI) y otras fuerzas de seguridad participaron de una serie de allanamientos en el marco de las investigaciones por las tres balaceras ocurridas el lunes pasado. En uno de los ataques fue herido Dylan Cantero , hermano del líder de la banda Los Monos, Máximo Ariel "Guille" Cantero. Los otros dos hechos se investigan como parte de un mismo trasfondo que para el gobierno provincial está vinculado a un "reacomodamiento" de bandas criminales.

En total, según adelantaron desde el gobierno provincial, fueron 53 operativos en distintos puntos de la ciudad . Como resultado hubo detenidos, secuestros de dinero, drogas, armas y municiones.

En los allanamientos intervinieron 542 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y 148 móviles policiales . Los demás detalles serán dados a conocer en una conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia y Seguridad brindará esta tarde en la sede de Gobierno de Rosario.

Las balaceras del lunes

El primero de los ataques ocurrió el lunes cerca de las 15, cuando desde un auto fue baleado Dylan Cantero cuando estaba en una casa del barrio La Granada. Además del joven de 21 años, que recibió dos balazos en el abdomen, resultaron heridos una beba y una adolescente de la familia Cantero.

Minutos más tarde se registró otro ataque en la zona de Felipe Moré y Gaboto, contra la casa de Fernando "Colo" Cappelletti, un preso vinculado a la banda criminal liderada por Lisandro "Limón" Contreras. En ese hecho fue herido un hermano del Colo.

Más tarde un tercer ataque fue en Presidente Quintana y Chacabuco, barrio Tablada, donde desde una moto le dispararon a Rosa Caminos, condenada por narcotráfico y hermana del asesinado jefe de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos. Hecho en el que también resultaron con heridas leves dos hijos de la mujer.