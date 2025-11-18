La Capital | Policiales | Heca

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Es la segunda maniobra de hurto y robo de medicamentos e insumos que se imputan en el hospital público en menos de dos años

18 de noviembre 2025 · 15:59hs
El Heca sufrió distintos hurtos en los últimos dos años.

En una audiencia imputativa realizada el martes en el Centro de Justicia Penal el fiscal José Luis Caterina acusó a Fernando Sebastián Lodríguez, empleado municipal del área de Farmacia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), por una serie de sustracciones de insumos médicos y medicamentos. El juez de primera instancia, Gustavo Pérez de Urrechu, dio por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por 30 días.

Según la investigación, el episodio que precipitó la detención ocurrió el 7 de noviembre pasado, cuando Lodriguez intentó retirarse del hospital con nueve cajas de guantes descartables escondidas en su mochila. El hecho fue advertido por el área de Legales de la Secretaría de Salud, que notificó a la Fiscalía.

Antecedente de 2024

El caso se asemeja a una maniobra similar perpetrada por empleados municipales durante el 2024. Aquella vez, los siete imputados —Darío Febre, Fernando Lazarte, Roberto Roldán, Nelson Segarra, Javier Dell'Amico, Eduardo Torrilla y Antonio Alegre— fueron detenidos en una investigación que se originó tras denuncias realizadas por la Municipalidad de Rosario.

A los imputados en esa oportunidad les endilgaron haber hurtado medicamentos como Acemuk, Venosmil, Asmobron, Rosux, Alerpriv y Acimed Omeprazol. Además, fueron acusados de sustraer insumos médicos como hipoclorito de sodio, agujas descartables, bisturíes, sonda, jeringas, recolectores endocervicales, botellas de alcohol y pervinox. También bolsas de gasas, agua oxigenada y solución fisiológica para almacenar con fines de comercialización.

>> Leer más: Allanamiento en el Hospital Clemente Álvarez tras denuncia por presunto robo de insumos

Detención en el Heca

En el caso de Lodríguez, que realizó una maniobra similar a principios de noviembre de este año, desde Fiscalía expresaron que el empleado ya estaba bajo investigación y Caterina ordenó su inmediata detención luego de varios días de investigación. El operativo lo realizó personal de Asuntos Internos policiales cuando el empleado ingresó al Heca.

Durante la investigación la policía encontró en el vehículo del imputado, un Ford Fiesta que estaba estacionado fuera del hospital, 200 catéteres intravenosos pertenecientes al Heca y pastillas y comprimidos en distintos envases.

>> Leer más: Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Ese mismo día, durante un allanamiento en el domicilio de un familiar, se secuestraron hojas de bisturí y un pote de gel conductor, también presuntamente sustraídos del hospital.

La fiscalía imputó a Lodríguez por hurto en grado de tentativa, hurto consumado en dos hechos y incumplimiento de deberes de custodia de sustancias medicinales, todos en calidad de autor. La Justicia consideró que existían riesgos procesales y avaló la prisión preventiva solicitada. Según expresaron desde Fiscalía la investigación continúa para determinar si hubo participación de terceros o más episodios aún no detectados.

