Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La ciudad se encuentra bajo alerta por la llegada de lluvias y tormentas localmente fuertes con abundante caída de agua

Por ahora, no es momento de guardar el paraguas: regresará la lluvia a Rosario.

Tras un comienzo de semana estable, con sol y calor primaveral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo que afectará a gran parte de la región . En Rosario , se prevé que la tormenta llegará en las próximas horas con fuertes ráfagas de viento y ocasional caída granizo.

Este miércoles 19 de noviembre, la temperatura llegará a los 24 grados por la tarde y el cielo se mantendrá despejado . Sin embargo, esta tranquilidad será la antesala de una jornada de lluvias intensas. Según el SMN, el área comprometida por el mal tiempo abarca gran parte de la provincia de Santa Fe, además del centro, oeste y norte de Buenos Aires; el oeste de Entre Ríos; y el este, centro y sur de Córdoba.

Para el jueves 20 rige una alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia de Santa Fe

Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 31°C, por lo que el calor persistirá pese al mal tiempo. Con nubosidad en aumento se esperan posibles tormentas a la tarde con fuertes ráfagas de viento, y una noche con alerta amarilla por tormentas localmente fuertes que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

Cómo continúa la semana

Las máximas cercanas a los 30 grados serán una constante que marcará toda la semana en Rosario y alrededores.

Después de la tormenta del jueves, el viernes habría un marcado descenso de la máxima, que no superaría los 22º, mientras que la mínima rondaría los 14º. El cielo estaría mayormente nublado.

El sábado comenzarían a repuntar los registros, con marcas entre 26º y 13º, en una jornada algo nublada.

Para el domingo anticipan una máxima de 28º, una mínima de 15º y cielo parcialmente nublado.

El lunes estaría algo nublado, con la máxima subiendo hasta los 30º.