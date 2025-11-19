El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Jorge Bilardo contó el diálogo que tuvo con su hermano para darle la noticia, durante un partido de Boca

Carlos Bilardo y Miguel Russo tenían una muy buena relación, que se basaba en su pasión infinita por el fútbol y en un afecto personal muy especial. Se profesaban un gran respeto mutuo y cada tanto hablaban. Era un vínculo cercano, aunque no se vieran todos los días.

Bilardo hace mucho que no sale a la luz pública. El técnico campeón mundial con la selección argentina en México 86 tiene problemas de salud que lo mantienen en su casa. Sin embargo, sus allegados cuentan que sigue viendo fútbol, una pasión que lo acompaña casi desde siempre.

Russo murió este año. Actualmente era el entrenador de Boca, pero también había pasado por otros clubes, entre ellos Rosario Central, donde dirigió en cinco ciclos distintos. Y por Estudiantes, el club de Bilardo de toda la vida.

Había sido uno de los futbolistas fundamentales para la selección en las eliminatorias para el Mundial de México 86, del que Argentina casi se queda afuera. Pero a la hora de armar el plantel para ir a la Copa del Mundo, Bilardo lo dejó afuera de la lista. Russo lo entendió y nunca cuestionó, al menos públicamente, al Narigón: al contrario, la amistad entre ambos surgió en esa época.

El 8 de octubre, cuando Russo murió, Bilardo no se enteró: al exfutoblista y extécnico lo tienen en una burbuja y tratan de evitarle las noticias fuertes. Pero como ve fútbol, era una cuestión de tiempo que finalmente supiera lo que había pasado.

Ahora, un mes y medio después del fallecimiento, el hermano de Bilardo contó cómo fue el momento en el que le contó la noticia.

Jorge Bilardo habló con una radio y allí recordó ese duro momento: "Me tocó contarle a Carlos que Miguel (Russo) había fallecido. Fue durante un partido de Boca, estaba la bandera de Miguel y ahí le dije. Quedó quieto y lagrimeó un poquito", contó.

Y añadió: "Me mató. Yo quería salir y tirarme debajo de un colectivo. Son tipos que se dan cuenta, con el homenaje y demás, les tenés que decir. Yo fui al velorio, Carlos no se puede mover mucho de la casa", añadió el hermano del Narigón.