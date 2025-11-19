La Capital | Ovación | Carlos Bilardo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Jorge Bilardo contó el diálogo que tuvo con su hermano para darle la noticia, durante un partido de Boca

19 de noviembre 2025 · 16:03hs
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Carlos Bilardo y Miguel Russo tenían una muy buena relación, que se basaba en su pasión infinita por el fútbol y en un afecto personal muy especial. Se profesaban un gran respeto mutuo y cada tanto hablaban. Era un vínculo cercano, aunque no se vieran todos los días.

Bilardo hace mucho que no sale a la luz pública. El técnico campeón mundial con la selección argentina en México 86 tiene problemas de salud que lo mantienen en su casa. Sin embargo, sus allegados cuentan que sigue viendo fútbol, una pasión que lo acompaña casi desde siempre.

Russo murió este año. Actualmente era el entrenador de Boca, pero también había pasado por otros clubes, entre ellos Rosario Central, donde dirigió en cinco ciclos distintos. Y por Estudiantes, el club de Bilardo de toda la vida.

Carlos Bilardo y Miguel Russo, dos viejos amigos

Había sido uno de los futbolistas fundamentales para la selección en las eliminatorias para el Mundial de México 86, del que Argentina casi se queda afuera. Pero a la hora de armar el plantel para ir a la Copa del Mundo, Bilardo lo dejó afuera de la lista. Russo lo entendió y nunca cuestionó, al menos públicamente, al Narigón: al contrario, la amistad entre ambos surgió en esa época.

Leer más: Marcelo Bielsa, apuntado: en Uruguay afirman que su relación con los jugadores de la selección está rota

El 8 de octubre, cuando Russo murió, Bilardo no se enteró: al exfutoblista y extécnico lo tienen en una burbuja y tratan de evitarle las noticias fuertes. Pero como ve fútbol, era una cuestión de tiempo que finalmente supiera lo que había pasado.

Ahora, un mes y medio después del fallecimiento, el hermano de Bilardo contó cómo fue el momento en el que le contó la noticia.

Jorge Bilardo habló con una radio y allí recordó ese duro momento: "Me tocó contarle a Carlos que Miguel (Russo) había fallecido. Fue durante un partido de Boca, estaba la bandera de Miguel y ahí le dije. Quedó quieto y lagrimeó un poquito", contó.

Y añadió: "Me mató. Yo quería salir y tirarme debajo de un colectivo. Son tipos que se dan cuenta, con el homenaje y demás, les tenés que decir. Yo fui al velorio, Carlos no se puede mover mucho de la casa", añadió el hermano del Narigón.

Noticias relacionadas
polemica en la formula 1: la fia descubrio una trampa oculta en brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

En Morón fueron vandalizados diferentes murales, uno de ellos dedicados a la selección con Messi como estandarte.

Los desmanejos arbitrales lastiman al fútbol: aparecieron pintadas contra la AFA

Marcelo Bielsa quedó en el centro de las críticas de la prensa y los hinchas uruguayos tras la goleada sufrida ante Estados Unidos. 

Marcelo Bielsa, apuntado: en Uruguay afirman que su relación con los jugadores de la selección está rota

Roberto Bonano y Fatu Broun posaron con la camiseta de arquero de Central en homenaje a la Copa Conmebol.

Central, arte y diseño: la historia detrás de la camiseta de arquero de la Copa Conmebol

Ver comentarios

Las más leídas

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Lo último

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
OVACIÓN

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Policiales
Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

La Ciudad
Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario
La Ciudad

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos