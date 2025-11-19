Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

En el marco de la celebración de los 300 años de la ciudad, la propuesta trae descuentos exclusivos, juegos, sorteos y música en vivo

El BNA Fest, del Banco Nación, arranca su temporada de verano en Rosario.

Luego de convocar a más de 175.000 personas durante el recorrido realizado en el verano pasado, el “BNA Fest”, del Banco Nación , vuelve a las rutas del país con su propuesta de descuentos exclusivos, juegos, sorteos y música en vivo. La temporada 2025/2026 comenzará en Rosario, este 22 y 23 de noviembre , en el marco de la celebración de los 300 años de la ciudad.

Durante las jornadas, las familias podrán disfrutar de actividades y experiencias para todas las edades, y de los descuentos y beneficios exclusivos que la entidad brinda a través de Modo BNA+, que incluyen un 25% de descuento en gastronomía y productos regionales (o 3 cuotas sin interés para estos últimos).

La propuesta también incluye una feria de emprendedores y productores locales , food trucks, juegos y actividades infantiles, espectáculos artísticos y la presencia de agentes del banco, que brindarán atención personalizada.

Tras esta presentación, el festival continuará en Villa Carlos Paz , el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, y luego recorrerá distintas localidades balnearias de la Costa Atlántica durante enero y febrero. En Rosario, el BNA Fest se desarrollará en la Costanera.

Cada edición del BNA Fest se desarrollará de 18 a 24 y podrá reprogramarse por cuestiones climáticas, para garantizar que el público pueda disfrutar de todas las acciones previstas.

El Banco Nación organiza este festival con la participación de emprendedores locales, promoviendo la comercialización de sus productos y ampliando su alcance a otras regiones. Al mismo tiempo, acompaña a las familias con propuestas de entretenimiento libres y gratuitas.

Esta iniciativa, en sintonía con el carácter federal de la entidad, recorrerá distintos puntos del país, impulsando las economías regionales y generando un impacto positivo en la microeconomía de cada zona al valorar y visibilizar los trabajos locales.