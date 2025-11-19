La Capital | La Ciudad | náutica

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

Junto con el Consejo Consultivo del Río y la Asociación Rosarina de Remo, se impulsaron acciones para el desarrollo de este deporte que vincula la ciudad con el río

19 de noviembre 2025 · 06:10hs
En la última década

En la última década, Rosario pasó de tener sólo tres escuelas de remo a ocho. 

El remo viene siendo una de las actividades náuticas con más crecimiento en el último año. En este contexto, la expansión de escuelas de remo en la ciudad motivó la creación de la Asociación Rosarina de Remo (ARR) en 2024 y este año, por primera vez en la historia, se llevó adelante un Campeonato Promocional de Remo netamente local, que culmina este fin de semana.

Es por esto que el sábado 22 de noviembre, desde el Club de Regatas Rosario, se correrá la 5° y última fecha del Campeonato. La 'Copa Ciudad de Rosario' será levantada por el club con más podios acumulados durante las cinco fechas del calendario disputado este año.

El evento ha sido declarado de Interés Municipal por el Concejo Municipal de Rosario “en reconocimiento a su valor deportivo, formativo y simbólico, y a su aporte al fortalecimiento de la cultura náutica local y el vínculo de la ciudad con su río”.

Vale agregar que la categoría “Promocional” es para todos los deportistas iniciales, sean jóvenes o adultos, en regatas rectas de 250, 500 y 1.000 metros, fomentando la participación y el entrenamiento para competencias del más alto nivel.

A su vez, el calendario local incluye la modalidad “Travesía” con la Copa Challenger Ciudad de Rosario, que se entrega al club que acumula más puntos en las regatas del año. En las regatas de travesía participan remeros y remeras de todas las edades en circuitos de 19 a 27 km de distancia, sumando 7 fechas al año con distintos recorridos trazados frente a las costas de nuestra ciudad. La Copa Challenger se inició en 2021 por iniciativa conjunta de los clubes locales y este año su organización pasó formalmente a las autoridades de la ARR.

>>Leer más: Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

El remo en el año del Tricentenario

Enmarcado en las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad, este campeonato adquiere un simbolismo muy particular debido al rol del remo en la historia rosarina: en el siglo XIX fue este deporte el que dio origen e impulsó la conexión con el río y dejó su sello en la cultura náutica local.

También es significativo que los 300 años de la ciudad lleguen de la mano de un renovado auge del remo, con un crecimiento que puede sintetizarse en 4 datos:

►La multiplicación de escuelas de remo: en la última década se pasó de 3 escuelas a 8 que promueven la práctica y el aprendizaje (9 considerando el nuevo club de remo en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez).

►La inclusión en el calendario local de la Copa Challenger en la modalidad “Travesía” desde 2021.

►La formación de la Asociación Rosarina de Remo (ARR) en 2024, que dio nuevo impulso al remo local.

►La realización, este año, por primera vez de un campeonato rosarino en la categoría “Promocional”.

En consonancia con este valor histórico y auge actual de la actividad, este jueves 20 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sársfield 1027) se estrena “Remar”, un documental sobre el remo contado a través de cuatro historias que revelan persistencia, lazos y legado cultural dirigido por Victoria Ferrari y Luciano Zdrojewski. La proyección será con entrada libre y gratuita.

De históricos y contemporáneos

El crecimiento de este deporte se viene consolidando de manera sostenida. En la primera década de este siglo sólo 3 clubes de remo daban lugar a la disciplina: Rosario Rowing Club, Club de Regatas Rosario y Remeros Alberdi.

En 2014 se sumaron el Club Náutico Malvinas Argentinas y Peña Náutica Bajada España, mientras que en 2020 se puso en marcha la escuela de remo del Club Atlético Rosario Central. En 2023 hizo lo propio el Club Náutico Rosario y en 2024 el Club Náutico Sportivo Avellaneda.

Esos 8 clubes —que representan la mitad de todos los clubes de remo de la provincia de Santa Fe— son los que hoy participan del primer Campeonato de Remo Promocional de la ARR.

Una historia de gloria

El remo se encuentra en los orígenes de la relación de los rosarinos con el río. Llegó a Pueblo Alberdi en 1887 con la fundación del Rosario Rowing Club y desde esos años transita una historia de gloria.

El deporte ha posicionado a 50 remeros rosarinos a nivel olímpico, logrando medallas en los Juegos Olímpicos de México y de Múnich, campeonatos europeos y un Mundial obtenido en la década del 70 de la mano del remero singlista Alberto Demiddi, además de múltiples logros sudamericanos y panamericanos.

No es casual que el club más ganador del país sea rosarino: el Club de Regatas Rosario, el mismo que el próximo 22 de noviembre dará lugar al cierre del histórico primer Campeonato de Remo Promocional local.

Noticias relacionadas
Otras experiencias de conexión metropolitana pueden encontrarse en distintas ciudades de Sudamérica. En Argentina, una referencia es el de Mendoza.

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

el tiempo en rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

la gran nube de polvo que afecta a buenos aires no llegaria a rosario

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Ver comentarios

Las más leídas

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Lo último

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Yendo: la feria que transformó a General Lagos en punto de encuentro regional

Yendo: la feria que transformó a General Lagos en punto de encuentro regional

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

El proyecto, aún embrionario, busca una solución superadora en la movilidad del área, conectando en tren localidades en 36 kilómetros de traza. Antecedentes

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Por Lucas Ameriso

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Ovación
El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Por Pablo Mihal
Ovación

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Se enfrentaron dos campeones con Newells y el alumno goleó al maestro

Se enfrentaron dos campeones con Newell's y el alumno goleó al maestro

Policiales
Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

La Ciudad
Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare, el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare, el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental