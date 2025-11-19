La Capital | Policiales | mujer

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

El caso más grave fue el de la mujer, que está internada en estado muy grave en el Hospital Clemente Alvarez.

19 de noviembre 2025 · 10:20hs
Balacera en zona sur. Una mujer sufrió graves heridas en Aurora al 3800.

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Balacera en zona sur. Una mujer sufrió graves heridas en Aurora al 3800.

Una mujer de 36 años y un hombre de 45 sufrieron graves heridas en distintas balaceras registradas durante la noche de este martes en las zonas sur y oeste de Rosario. El punto en común que presentaban los dos casos es que los agresores se desplazaban en moto. Según fuentes oficiales, la mujer quedó internada en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), mientras que el hombre es atendido en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria.

El primero de los casos se registró alrededor de las 23.45 del martes en Aurora 3851, en el sur de Rosario. De acuerdo con las primeras informaciones, dos hombres en moto pasaron por ese lugar y efectuaron varios disparos que terminaron impactando en Eliana F., de 36 años, quien estaba en la puerta de su casa.

Los delincuentes escaparon del lugar, mientras que la víctima fue cargada en un automóvil particular, y con el acompañamiento de un móvil policial, trasladada al Heca. Según el diagnóstico preliminar realizado en el centro médico, la mujer ingresó con múltiples heridas de bala y su estado era crítico.

En una inspección en el lugar de la balacera, la policía halló ocho vainas y un plomo desformado.

Embed

Otra balacera: qué pasó en zona oeste

El segundo episodio de violencia sucedió en la madrugada de este miércoles, alrededor de la 1, en Brassey y Sánchez de Loria, en la zona oeste de Rosario. La víctima en este caso fue Angel R., de 45, quien tiene domicilio fijado en Urdinarraín al 7900.

>> Leer más: Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Las primeras informaciones indicaban esta mañana que la víctima se encontraba en ese lugar cuando fue sorprendido por dos hombres que iban en moto y que le dispararon a mansalva. Tras el ataque, los autores huyeron del lugar y el caso fue denunciado por vecinos a la Centra de Emergencias 911.

Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Siest), que trasladó al herido al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Según trascendió, Angel R., presentaba una herida de bala en abdomen y otra en brazo izquierdo, ambas con orificio de entrada y salida. En el lugar de la agresión, la policía levantó cuatro vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Noticias relacionadas
Crimen en Villa Gobernador Gálvez. La casa donde mataron a Ramón Aranda. Su hermano quedó detenido como sospechoso

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El  joven estará  120 días en prisión preventiva

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

El juez federal fue cuestionado por los fiscales, que pidieron su detención

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para 14 policías imputados de integrar una asociación ilícita que gestionaba el fraude con combustibles.

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Ver comentarios

Las más leídas

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Lo último

Quedan seis boletos al Mundial 2026: cómo y cuándo se jugarán los repechajes

Quedan seis boletos al Mundial 2026: cómo y cuándo se jugarán los repechajes

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

El fiscal de la causa espera sumar imputados colaboradores que declaren contra los principales exjefes detenidos por el robo de dinero para combustible

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
POLICIALES

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ovación
Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo
Ovación

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Policiales
Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Zona norte: tras una persecución detuvieron a un ladrón especialista en robo de neumáticos

Zona norte: tras una persecución detuvieron a un ladrón especialista en robo de neumáticos

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery