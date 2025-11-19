Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

El caso más grave fue el de la mujer, que está internada en estado muy grave en el Hospital Clemente Alvarez.

Una mujer de 36 años y un hombre de 45 sufrieron graves heridas en distintas balaceras registradas durante la noche de este martes en las zonas sur y oeste de Rosario. El punto en común que presentaban los dos casos es que l os agresores se desplazaban en moto. Según fuentes oficiales, la mujer quedó internada en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), mientras que el hombre es atendido en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria.

El primero de los casos se registró alrededor de las 23.45 del martes en Aurora 3851, en el sur de Rosario . De acuerdo con las primeras informaciones, dos hombres en moto pasaron por ese lugar y efectuaron varios disparos que terminaron impactando en Eliana F., de 36 años, quien estaba en la puerta de su casa.

Los delincuentes escaparon del lugar, mientras que la víctima fue cargada en un automóvil particular, y con el acompañamiento de un móvil policial, trasladada al Heca. Según el diagnóstico preliminar realizado en el centro médico, la mujer ingresó con múltiples heridas de bala y su estado era crítico.

En una inspección en el lugar de la balacera, la policía halló ocho vainas y un plomo desformado.

Otra balacera: qué pasó en zona oeste

El segundo episodio de violencia sucedió en la madrugada de este miércoles, alrededor de la 1, en Brassey y Sánchez de Loria, en la zona oeste de Rosario. La víctima en este caso fue Angel R., de 45, quien tiene domicilio fijado en Urdinarraín al 7900.

Las primeras informaciones indicaban esta mañana que la víctima se encontraba en ese lugar cuando fue sorprendido por dos hombres que iban en moto y que le dispararon a mansalva. Tras el ataque, los autores huyeron del lugar y el caso fue denunciado por vecinos a la Centra de Emergencias 911.

Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Siest), que trasladó al herido al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Según trascendió, Angel R., presentaba una herida de bala en abdomen y otra en brazo izquierdo, ambas con orificio de entrada y salida. En el lugar de la agresión, la policía levantó cuatro vainas servidas de calibre 9 milímetros.