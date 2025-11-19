La Capital | Ovación | canalla

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Desde antes que se pusieran a la venta, los hinchas de Central hicieron largas filas para poder ingresar a Central Tienda y así adquirir una casaca especial

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de noviembre 2025 · 16:27hs
La vendedora de Central Tienda exhibe orgullosa las camisetas que el club y la marca que viste al plantel sacaron a la venta.

Héctor Rio / La Capital

La vendedora de Central Tienda exhibe orgullosa las camisetas que el club y la marca que viste al plantel sacaron a la venta.
Centenares de hinchas de Central desafiaron el calor con un único fin: poder comprar la nueva camiseta.

Héctor Rio / La Capital

Centenares de hinchas de Central desafiaron el calor con un único fin: poder comprar la nueva camiseta.
Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Héctor Rio / La Capital
Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Héctor Rio / La Capital
Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Héctor Rio / La Capital
Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Héctor Rio / La Capital

Los hinchas de Central enloquecieron tras el anuncio que hizo el club la tarde del miércoles sobre el lanzamiento de una camiseta especial, con un diseño similar a aquella casaca que utilizó el Canalla en la obtención de la Copa Conmebol 1995 frente a Atlético Mineiro.

No es casualidad que esto suceda, ya que la marca de indumentaria que hoy viste al club es la misma que la de aquella vez. Y justo este año se cumplen 30 años de aquella noche de gloria en la que Central logró su único título internacional, sumando lo que los hinchas hasta hoy llaman la "estrella dorada"

La tienda oficial Central Tienda (por el momento el único lugar donde se venden esas prendas) suele tener un flujo incesante de personas, pero lo de este jueves fue algo que rompió con todos los moldes.

Desde bastante tiempo antes que esas camisetas se pusieran a la venta había cuadras de colas de hinchas aguardando poder ingresar al local para sumar nueva pilcha al placard.

Camiseta8
Centenares de hinchas de Central desafiaron el calor con un único fin: poder comprar la nueva camiseta.

Centenares de hinchas de Central desafiaron el calor con un único fin: poder comprar la nueva camiseta.

Central Tienda se preparó

Ya desde temprano se habían filtrado imágenes de centenares de cajas apiladas dentro del local con todas las camisetas adentro. Igualmente la fiebre de los hinchas por ir a comprar ya había quedado evidenciado desde el día anterior.

>>Leer más: Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

"Vuelven los buenos tiempos . Y vuelven con todo". Fue el encabezado del posteo que realizó en redes sociales Central para anunciar el lanzamiento de la camiseta que fue diseñada esencialmente para la ocasión.

"La nueva Colección Copa 95 revive el legado canalla con diseños inspirados en los archivos del ‘95. Historia, identidad y emoción en cada detalle. Los buenos tiempos vuelven para quedarse", escribió también la entidad de Arroyito.

camiseta3

Los posteos que enloquecieron al hincha canalla

Con esos posteos, el club jugó un papel preponderante en esto de despertar la locura en los hinchas. Es que lo hizo a través de un video del que formaron parte jugadores actuales y otros que formaron parte de aquella epopeya. Entre los primeros aparecieron Ignacio Malcorra, Tomás O'Conor, Jorge Broun y Alejo Veliz, mientras que por el lado de los campeones estuvieron Horacio Carbonari, Roberto Bonano, Diego Ordóñez y Federico Lussenhoff.

Después apareció un video más, con el backstage de lo que fue la filmación del corto para el lanzamiento. Y se brindó la información sobre el punto de venta y el horario.

>>Leer más: En Central, Holan empezó a mostrar cartas: con quién probó en lugar del suspendido Malcorra

La ropa iba a estar disponible a partir de las 14, pero hubo gente que bien temprano a la mañana apareció con la reposera en la puerta de Central Tienda para intentar ser de los primeros en comprar.

camiseta7

Un Gigante con mucha gente

Y llegado el horario previsto el panorama ya era el que en Central todos imaginaban, con cientos de personas haciendo fila por calle Cordiviola, a la espera de poder ingresar al local.

Así, Central y la marca que lo viste metieron un batacazo con el lanzamiento de una nueva camiseta que rememora esa gesta deportiva que protagonizó el Canalla que dirigía Ángel Tulio Zof al igualar el 0-4 que había sufrido en el partido de ida, en el Mineirao, y consagrarse campeón internacional en la definición por penales.

camiseta2

Los precios de las camisetas

Camiseta Conmebol: 110.000 pesos; socios (efectivo), 88.000

Camiseta Conmebol manga larga: 120.000; socios (efectivo), 96.000.

Camiseta arquero: 120.000; socios (efectivo) 96.000.

Además habrá: camiseta niños (90-000/72.000), short (70-000/56.00), remera color 1 (48.000/39.000), remera color 2 (48.000/39.000), musculosa (47.000/38.000), buzo (110.000/88.000), Bermuda (80.000/64.000).

Camiseta
Noticias relacionadas
El lanzamiento que hizo Central tuvo como modelos a cuatro futbolistas actuales y cuatro que fueron campeones de la Conmebol.

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Pablo Dóvalo dirigió una sola vez a Central en lo que va del torneo y fue empate contra Godoy Cruz.

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Con esta imagen terminó Central ante Independiente.

En un abrir y cerrar de ojos, Central cambió sonrisas por malas vibras

Ariel Holan pensó en el Central ante Independiente, pero también en el equipo para los playoffs.

Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

Ver comentarios

Las más leídas

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Lo último

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
OVACIÓN

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Policiales
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje
La Ciudad

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos