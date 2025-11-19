Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Desde antes que se pusieran a la venta, los hinchas de Central hicieron largas filas para poder ingresar a Central Tienda y así adquirir una casaca especial

Centenares de hinchas de Central desafiaron el calor con un único fin: poder comprar la nueva camiseta.

La vendedora de Central Tienda exhibe orgullosa las camisetas que el club y la marca que viste al plantel sacaron a la venta.

Los hinchas de Central enloquecieron tras el anuncio que hizo el club la tarde del miércoles sobre el lanzamiento de una camiseta especial, con un diseño similar a aquella casaca que utilizó el Canalla en la obtención de la Copa Conmebol 1995 frente a Atlético Mineiro .

No es casualidad que esto suceda, ya que la marca de indumentaria que hoy viste al club es la misma que la de aquella vez. Y justo este año se cumplen 30 años de aquella noche de gloria en la que Central logró su único título internacional, sumando lo que los hinchas hasta hoy llaman la "estrella dorada"

La tienda oficial Central Tienda (por el momento el único lugar donde se venden esas prendas) suele tener un flujo incesante de personas, pero lo de este jueves fue algo que rompió con todos los moldes.

Desde bastante tiempo antes que esas camisetas se pusieran a la venta había cuadras de colas de hinchas aguardando poder ingresar al local para sumar nueva pilcha al placard.

Camiseta8 Centenares de hinchas de Central desafiaron el calor con un único fin: poder comprar la nueva camiseta. Héctor Rio / La Capital

Central Tienda se preparó

Ya desde temprano se habían filtrado imágenes de centenares de cajas apiladas dentro del local con todas las camisetas adentro. Igualmente la fiebre de los hinchas por ir a comprar ya había quedado evidenciado desde el día anterior.

>>Leer más: Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

"Vuelven los buenos tiempos . Y vuelven con todo". Fue el encabezado del posteo que realizó en redes sociales Central para anunciar el lanzamiento de la camiseta que fue diseñada esencialmente para la ocasión.

"La nueva Colección Copa 95 revive el legado canalla con diseños inspirados en los archivos del ‘95. Historia, identidad y emoción en cada detalle. Los buenos tiempos vuelven para quedarse", escribió también la entidad de Arroyito.

camiseta3

Los posteos que enloquecieron al hincha canalla

Con esos posteos, el club jugó un papel preponderante en esto de despertar la locura en los hinchas. Es que lo hizo a través de un video del que formaron parte jugadores actuales y otros que formaron parte de aquella epopeya. Entre los primeros aparecieron Ignacio Malcorra, Tomás O'Conor, Jorge Broun y Alejo Veliz, mientras que por el lado de los campeones estuvieron Horacio Carbonari, Roberto Bonano, Diego Ordóñez y Federico Lussenhoff.

Después apareció un video más, con el backstage de lo que fue la filmación del corto para el lanzamiento. Y se brindó la información sobre el punto de venta y el horario.

>>Leer más: En Central, Holan empezó a mostrar cartas: con quién probó en lugar del suspendido Malcorra

La ropa iba a estar disponible a partir de las 14, pero hubo gente que bien temprano a la mañana apareció con la reposera en la puerta de Central Tienda para intentar ser de los primeros en comprar.

camiseta7

Un Gigante con mucha gente

Y llegado el horario previsto el panorama ya era el que en Central todos imaginaban, con cientos de personas haciendo fila por calle Cordiviola, a la espera de poder ingresar al local.

Así, Central y la marca que lo viste metieron un batacazo con el lanzamiento de una nueva camiseta que rememora esa gesta deportiva que protagonizó el Canalla que dirigía Ángel Tulio Zof al igualar el 0-4 que había sufrido en el partido de ida, en el Mineirao, y consagrarse campeón internacional en la definición por penales.

camiseta2

Los precios de las camisetas

Camiseta Conmebol: 110.000 pesos; socios (efectivo), 88.000

Camiseta Conmebol manga larga: 120.000; socios (efectivo), 96.000.

Camiseta arquero: 120.000; socios (efectivo) 96.000.

Además habrá: camiseta niños (90-000/72.000), short (70-000/56.00), remera color 1 (48.000/39.000), remera color 2 (48.000/39.000), musculosa (47.000/38.000), buzo (110.000/88.000), Bermuda (80.000/64.000).