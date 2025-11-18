La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Ahora es comentarista y no es la primera vez que realiza comentarios picantes sobre el piloto argentino

18 de noviembre 2025 · 18:51hs
La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine

ALPINE

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Franco Colapinto recibió en Brasil la confirmación de que en 2026 continuará siendo piloto de la escudería Alpine, con lo cual cumplió un anhelo personal. Si bien el argentino ya lo sabía, el anuncio se hizo oficial antes del Gran Premio de la Fórmula 1 en ese país en el circuito de Interlagos, en San Pablo.

A propósito de este anuncio, un excampeón mundial de la categoría hizo una muy fuerte acusación contra el argentino. Se trata de Jack Villeneuve, quien se consagró en 1997 con un Williams. Villeneuve, que ahora es comentarista, aseguró que Colapinto paga para correr en Alpine y lo cuestionó por eso.

"Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar a Alpine", dijo el canadiense. Y añadió: "No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine".

Jack Villeneuve, siempre picante con Colapinto

No es la primera vez que Villeneuve cuestiona a Colapinto, aunque esta vez fue más picante. El excampeón mundial ya había criticado al argentino cuando se confirmó que sería piloto de reserva en Alpine.

Leer más: A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Para hacerlo, analizó las últimas carreras que disputó Colapinto con Williams: "Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello. Consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad", dijo el canadiense.

Más adelante, cuando Colapinto tuvo su debut en el GP de Imola con un accidente en la clasificación, disparó: "Es rápido, pero también es chocador, así que ¿qué Franco elegiremos? ¿Podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que reducir la velocidad para no chocar? Esa es la gran pregunta", disparó.

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1
