El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Un joven de 20 años irá a juicio acusado de haber matado a un hombre en una peluquería del barrio Las Flores . Se trata del crimen de Iván Antonio Jagich , de 34 años, quien fue acribillado en abril pasado dentro del local cuando lo estaban atendiendo. El acusado participó del crimen junto a un menor que está identificado.

La fiscal Carla Ranciari tomó la causa que en un principio había estado a cargo de su par Adrián Spelta. Este miércoles se realizó la audiencia preliminar y la acusación adelantó que pedirá 21 años de prisión efectiva para Alan Sandoval . La calificación es homicidio doloso simple agravado por uso de arma de fuego, en grado consumado por la víctima fatal y en tentativa por un herido que dejó el ataque. Además de la portación ilegítima de arma de fuego.

Sandoval tiene 20 años y quedó preso a los pocos días de ocurrido el asesinato. Tenía domicilio a una cuadra de la barbería de Khantuta al 1500 en la que tuvo lugar el crimen. En su pasado jugó al fútbol en las inferiores de Boca e intentó hacerse lugar en esa profesión hasta que volvió a su barrio donde se presume que mató a Jagich por motivos que todavía se desconocen.

El crimen en la barbería

Al menos según la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), todavía no se conoce un contexto que pueda explicar el asesinato de Iván Jagich. Tal vez durante el juicio oral se pueda conocer por qué el 1º de abril pasado dos personas ingresaron al local "La Barber Club" y acribillaron al hombre de 34 años mientras le cortaban el pelo.

El crimen fue a las 16.30, un horario de mucha concurrencia al local. De lo dicho por testigos los investigadores obtuvieron información por la cual el fiscal Adrián Spelta solicitó, a dos días del hecho, la captura de Alan Sandoval. Finalmente lo detuvieron tres semanas después, cuando lo identificaron en la vía pública en un control policial ocasional. La Fiscalía lo señala como el autor de los disparos.

Desde un principio quedó claro que no se había tratado de un hecho de robo ni de un ataque hacia el comercio o sus encargados. De la misma manera fue prácticamente una certeza que el objetivo de los sicarios había sido matar a Jagich, quien terminó con nueve balazos en el cuerpo. Todo ocurrió delante de testigos que luego brindaron detalles que la Fiscalía utilizó para imputar a Alan Sandoval como el autor de los disparos.

Un trasfondo entre rumores

Oficialmente no trascendieron detalles sobre el contexto en el cual fue asesinado Iván Jagich ni el posible trasfondo que pueda explicar, aunque sea en parte, por qué dos personas fueron a buscarlo a la barbería para matarlo. Sí se supo que había llegado a ese local manejando un Polo Track que estaba a nombre de una mujer que es familiar de un miembro de Los Monos asesinado en 2024.

Este joven se llamaba Gonzalo Barrientos y la Fiscalía lo había ubicado como parte de la asociación ilícita liderada por Luciano "Lucho" Cantero, hijo de Claudio "Pájaro" Cantero, líder de Los Monos asesinado en 2013. En esa investigación, la Justicia lo consideraba como la entonces pareja de Lorena Verdún, viuda del Pájaro y también miembro de la banda, condenada junto a su hijo en noviembre pasado. Por esa misma causa Barrientos estaba prófugo cuando el 3 de marzo de 2024 lo acribillaron en una fiesta en una casa alquilada en Andino.

Por otro lado, el menor detenido también es miembro de una de las familias que integran las bases de Los Monos. Son datos que, junto a versiones de calle, configuran al crimen de Jagich como una especie de ajuste interno. Según una de estas hipótesis la víctima tenía vínculos con la barra brava de Rosario Central, un ambiente en el que esta organización disputa su poder tras el asesinato del jefe de la hinchada, Andrés "Pillín" Bracamonte, en noviembre pasado.