Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante de Arroyito

El equipo de La Plata enfrentará al Canalla por los octavos de final de los playoffs del torneo Clausura, el domingo a las 17.30

La etapa de grupos en el torneo Clausura se acabó y ya están armadas las llaves para los octavos de final. Quedan 16 equipos para definir al campeón, que se ganará el derecho de jugar la Copa Libertadores 2026. Central , el mejor equipo con mejor rendimiento en el año, se cruzará con Estudiantes.

A Central, que ganó su zona y también fue el primer equipo en la tabla anual, con cuatro puntos por encima de Boca, le tocará enfrentar al mismo rival con el que se cruzó en esta instancia en el torneo Apertura: Estudiantes.

Como Central tiene ventaja deportiva, precisamente por haber terminado primero en su grupo, enfrentará esta instancia a un solo partido en su estadio. Y así será hasta las semifinales, en caso de que el equipo de Ariel Holan siga avanzando.

Los problemas de Estudiantes

Estudiantes llega con muchos problemas a este partido decisivo contra el Canalla en el Gigante. Pese a contar con un muy buen plantel, el equipo platense quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores contra Flamengo y quedó octavo en su zona en el torneo Clausura. Su último partido en este certamen fue decepcionante y terminó en derrota ante Argentinos (1-2) en su propio estadio.

En La Plata las expectativas en torno al equipo de Eduardo Domínguez eran mucho mayores. De hecho, hasta el técnico pareció quedar en la cuerda floja después de las dificultades que tuvo que afrontar su equipo para entrar en los playoffs del Clausura.

Pero Domínguez sigue al frente del plantel y ya trabaja en La Plata con vistas al choque del domingo en Arroyito. Y lo hace sabiendo que tendrá dos bajas muy importantes para el equipo cuando se enfrente al Central de Holan.

Las bajas del Pincha

Una de ellas es la de Santiago Ascacíbar, quien ante Argentinos Juniors acumuló la quinta tarjeta amarilla y, por lo tanto, no podrá jugar contra Central. El otro es Guido Carrillo, expulsado en un partido anterior ante Tigre. Por esa roja, el goleador de Estudiantes recibió cuatro fechas de suspensión y tampoco podrá estar en Arroyito.

Estas son las bajas más pesadas en Estudiantes, aunque habrá otra: la del volante uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una lesión muscular y tampoco jugará contra Central el cruce definitorio del domingo.

