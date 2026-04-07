Polémica en Brasil: la estrella que jugará la Libertadores y llegó al estadio en helicóptero

Una figura de Corinthians recibió críticas de los hinchas y abrió la polémica en medio de un difícil momento para su club, a días del debut ante Platense.

Corinthians atraviesa un difícil momento y tendrá su debut en la Copa Libertadores ante Platense.

La exigencia en el fútbol brasileño es alta , tanto por sus altos presupuestos como por la dura pelea por la permanencia en el Brasileirao , el cual cuenta con cuatro descensos cada temporada. En las últimas horas, una polémica involucró a Memphis Depay, delantero de Corinthians, en la previa a su debut en la Copa Libertadores 2026 .

El neerlandés llegó al estadio Neo Química Arena en helicóptero en medio de un delicado presente para el Timao , que lucha para alejarse de los puestos de descenso. Su equipo cayó 1-0 ante Internacional como local y el atacante observó el partido desde las tribunas, pero no pasó desapercibido .

El particular arribo de Depay al estadio de Corinthians generó repercusión y una ola de críticas por parte de los hinchas y usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron el gesto del europeo en un contexto complejo para el club , que atraviesa una racha negativa.

Según indicaron los medios brasileños, el futbolista padece una lesión muscular en el muslo derecho que lo marginó de la convocatoria, por lo que decidió trasladarse en helicóptero para evitar el intenso tránsito de San Pablo , una ciudad con más de 22 millones de habitantes.

Memphis Depay helicoptero Corinthians

Difícil panorama para Corinthians

El Timao necesita romper la racha negativa que provocó la salida del entrenador Dorival Júnior tras la derrota ante Internacional. La dirigencia optó por cambiar al DT antes del debut en la Copa Libertadores el próximo jueves 9 de abril como visitante ante Platense.

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Por eso, acordaron la llegada de Fernando Diniz, quien fue presentado y tendrá su estreno con Corinthians ante el Calamar, en la primera jornada de la fase de grupos.

A su vez, los integrantes de la barra brava del Timao ingresaron a una práctica del plantel para exigir explicaciones por el difícil momento futbolístico que atraviesa la institución, que se ubica a solamente dos puntos de la zona de descenso en el Brasileirao.