Arrancan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: días y horarios de la primera fecha Este martes, se pone en marcha la fase de grupos de los torneos continentales con 32 partidos, con la presencia de varios representantes argentinos 7 de abril 2026 · 09:27hs

El fixture completo de la primera fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Comienza el sueño internacional con el inicio de la actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Este martes, se disputará la primera fecha de la fase de grupos en ambas competiciones, con una agenda cargada de partidos.

La fase inaugural se extenderá hasta el jueves 28 de mayo, en la previa al parate por el inicio del Mundial 2026. Luego, la fase de eliminación directa comenzará a partir de la semana del 11 de agosto.

En total, habrá 12 equipos argentinos que lucharán por conquistar América. Por un lado, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Platense, Estudiantes de La Plata, Lanús y Central serán quienes jugarán la Libertadores, en búsqueda de llegar a la final del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El Canalla vuelve a jugar el torneo más prestigioso del continente luego de lo que fue su participación en la edición del 2024, donde quedó en tercer lugar del grupo G por detrás de Atlético Mineiro y Peñarol.

En cuanto a la Sudamericana, los representantes locales serán River Plate, Racing, Barracas Central, Tigre, Deportivo Riestra y San Lorenzo, quienes apuntarán a llegar al partido definitorio del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. >> Leer más: Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano Cronograma completo de la fecha 1 de Libertadores y Sudamericana Martes 7 de abril Copa Libertadores 19.00: Independiente Rivadavia - Bolívar 19.00: Deportivo La Guaira - Fluminense 21.00: Barcelona (E) - Cruzeiro 21.00: Always Ready - Liga de Quito 21.30: Universidad Católica - Boca 23.00: Deportivo Tolima - Universitario Copa Sudamericana 19.00: Independiente Petrolero - Racing 19.00: Barracas Central - Vasco da Gama 21.00: O'Higgins - Millonarios 21.30: Boston River - San Pablo 23.00: Alianza Atlético - Tigre Miércoles 8 de abril Copa Libertadores 19.00: Coquimbo Unido - Nacional 19.00: Mirassol - Lanús 21.00: Independiente Medellín - Estudiantes de La Plata 21.30: Junior - Palmeiras 21.30: Cusco - Flamengo 23.00: Sporting Cristal - Cerro Porteño Copa Sudamericana 19.00: Deportivo Cuenca - Santos 19.00: Recoleta - San Lorenzo 19.00: Deportivo Riestra - Palestino 21.00: Audax Italiano - Olimpia 21.30: Montevideo City Torque - Gremio 21.30: Blooming - River Plate 23.00: Puerto Cabello - Atlético Mineiro Jueves 9 de abril Copa Libertadores 19.00: Universidad Central - Libertad 19.00: Rosario Central - Independiente del Valle 21.00: Platense - Corinthians 23.00: Independiente Santa Fe - Peñarol Copa Sudamericana 19.00: Juventud Las Piedras - Cienciano 19.00: Botafogo - Caracas 21.30: Macará - América de Cali 21.30: Carabobo - Bragantino