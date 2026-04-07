Arrancan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: días y horarios de la primera fecha

Comienza el sueño internacional con el inicio de la actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Este martes, se disputará la primera fecha de la fase de grupos en ambas competiciones, con una agenda cargada de partidos.
Este martes, se pone en marcha la fase de grupos de los torneos continentales con 32 partidos, con la presencia de varios representantes argentinos
Comienza el sueño internacional con el inicio de la actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Este martes, se disputará la primera fecha de la fase de grupos en ambas competiciones, con una agenda cargada de partidos.
La fase inaugural se extenderá hasta el jueves 28 de mayo, en la previa al parate por el inicio del Mundial 2026. Luego, la fase de eliminación directa comenzará a partir de la semana del 11 de agosto.
En total, habrá 12 equipos argentinos que lucharán por conquistar América. Por un lado, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Platense, Estudiantes de La Plata, Lanús y Central serán quienes jugarán la Libertadores, en búsqueda de llegar a la final del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
El Canalla vuelve a jugar el torneo más prestigioso del continente luego de lo que fue su participación en la edición del 2024, donde quedó en tercer lugar del grupo G por detrás de Atlético Mineiro y Peñarol.
En cuanto a la Sudamericana, los representantes locales serán River Plate, Racing, Barracas Central, Tigre, Deportivo Riestra y San Lorenzo, quienes apuntarán a llegar al partido definitorio del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
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19.00: Independiente Rivadavia - Bolívar
19.00: Deportivo La Guaira - Fluminense
21.00: Barcelona (E) - Cruzeiro
21.00: Always Ready - Liga de Quito
21.30: Universidad Católica - Boca
23.00: Deportivo Tolima - Universitario
19.00: Independiente Petrolero - Racing
19.00: Barracas Central - Vasco da Gama
21.00: O'Higgins - Millonarios
21.30: Boston River - San Pablo
23.00: Alianza Atlético - Tigre
19.00: Coquimbo Unido - Nacional
19.00: Mirassol - Lanús
21.00: Independiente Medellín - Estudiantes de La Plata
21.30: Junior - Palmeiras
21.30: Cusco - Flamengo
23.00: Sporting Cristal - Cerro Porteño
19.00: Deportivo Cuenca - Santos
19.00: Recoleta - San Lorenzo
19.00: Deportivo Riestra - Palestino
21.00: Audax Italiano - Olimpia
21.30: Montevideo City Torque - Gremio
21.30: Blooming - River Plate
23.00: Puerto Cabello - Atlético Mineiro
19.00: Universidad Central - Libertad
19.00: Rosario Central - Independiente del Valle
21.00: Platense - Corinthians
23.00: Independiente Santa Fe - Peñarol
19.00: Juventud Las Piedras - Cienciano
19.00: Botafogo - Caracas
21.30: Macará - América de Cali
21.30: Carabobo - Bragantino
Organizaciones sociales replican protestas que se desarrollan en todo el país. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se encuentran realizando desvíos