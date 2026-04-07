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Arrancan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: días y horarios de la primera fecha

Este martes, se pone en marcha la fase de grupos de los torneos continentales con 32 partidos, con la presencia de varios representantes argentinos

7 de abril 2026 · 09:27hs
El fixture completo de la primera fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

El fixture completo de la primera fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Comienza el sueño internacional con el inicio de la actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Este martes, se disputará la primera fecha de la fase de grupos en ambas competiciones, con una agenda cargada de partidos.

La fase inaugural se extenderá hasta el jueves 28 de mayo, en la previa al parate por el inicio del Mundial 2026. Luego, la fase de eliminación directa comenzará a partir de la semana del 11 de agosto.

En total, habrá 12 equipos argentinos que lucharán por conquistar América. Por un lado, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Platense, Estudiantes de La Plata, Lanús y Central serán quienes jugarán la Libertadores, en búsqueda de llegar a la final del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El Canalla vuelve a jugar el torneo más prestigioso del continente luego de lo que fue su participación en la edición del 2024, donde quedó en tercer lugar del grupo G por detrás de Atlético Mineiro y Peñarol.

En cuanto a la Sudamericana, los representantes locales serán River Plate, Racing, Barracas Central, Tigre, Deportivo Riestra y San Lorenzo, quienes apuntarán a llegar al partido definitorio del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

>> Leer más: Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Cronograma completo de la fecha 1 de Libertadores y Sudamericana

Martes 7 de abril

Copa Libertadores

19.00: Independiente Rivadavia - Bolívar

19.00: Deportivo La Guaira - Fluminense

21.00: Barcelona (E) - Cruzeiro

21.00: Always Ready - Liga de Quito

21.30: Universidad Católica - Boca

23.00: Deportivo Tolima - Universitario

Copa Sudamericana

19.00: Independiente Petrolero - Racing

19.00: Barracas Central - Vasco da Gama

21.00: O'Higgins - Millonarios

21.30: Boston River - San Pablo

23.00: Alianza Atlético - Tigre

Miércoles 8 de abril

Copa Libertadores

19.00: Coquimbo Unido - Nacional

19.00: Mirassol - Lanús

21.00: Independiente Medellín - Estudiantes de La Plata

21.30: Junior - Palmeiras

21.30: Cusco - Flamengo

23.00: Sporting Cristal - Cerro Porteño

Copa Sudamericana

19.00: Deportivo Cuenca - Santos

19.00: Recoleta - San Lorenzo

19.00: Deportivo Riestra - Palestino

21.00: Audax Italiano - Olimpia

21.30: Montevideo City Torque - Gremio

21.30: Blooming - River Plate

23.00: Puerto Cabello - Atlético Mineiro

Jueves 9 de abril

Copa Libertadores

19.00: Universidad Central - Libertad

19.00: Rosario Central - Independiente del Valle

21.00: Platense - Corinthians

23.00: Independiente Santa Fe - Peñarol

Copa Sudamericana

19.00: Juventud Las Piedras - Cienciano

19.00: Botafogo - Caracas

21.30: Macará - América de Cali

21.30: Carabobo - Bragantino

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