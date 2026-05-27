Jorge Almirón: "El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo"

Más allá de la caída, el técnico de Central valoró el esfuerzo de su equipo en la fase de grupos de este certamen internacional

La derrota por la mínima en la visita a Quito le privó a Central la posibilidad de quedar en el primer puesto del grupo. Después del mal paso ante Independiente del Valle en la altura, la escuadra canalla se mostró afectada por el resultado obtenido antes de emprender el retorno a la Argentina. "El balance nuestro en la Copa Libertadores es súper positivo" , señaló Jorge Almirón en rueda de prensa.

"Nos hicieron un sólo gol en seis paridos, y el equipo siempre intentó, ante todos los rivales. En la altura, no queríamos correr con la pelota, teníamos que jugar al pie, y por momentos creo que lo hicimos muy bien ante un muy buen rival", destacó el DT.

Y agregó: "Obviamente, tenemos algo de fastidio por la derrota. Queríamos quedar primeros, y creo que estábamos trabajando el partido muy bien. Ya lo teníamos controlado en el segundo tiempo, y cayó el penal y nos tocó perder ".

Central pasó los sofocones

Y ponderó al adversario: "Ellos, en su casa juegan bien, te someten durante parte de los partidos. Y pudimos pasar esos momentos de sofocones, me parece que estaba controlado, pero después, en el mejor momento nuestro, con mucho del partido por delante, cuando llegó el gol de ellos todo se hizo más complejo".

"El partido se fue apagando de a poco, ellos hicieron tiempo también, hicieron su partido y les dio resultado", se encargó de resaltar Almirón.

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"La Copa es así"

Y amplió su análisis: "Estos partidos de Copa son así. Igual, valoro mucho el esfuerzo que hizo todo el equipo. Es muy importante todo lo que mostró en la Copa. Ahora, sabemos que tenemos que volver a casa y prepararnos para el domingo".

Tras las palabras del entrenador, el plantel emprendió vuelo a Rosario, donde pondrá todos los esfuerzos y los focos de atención en la preparación del choque del domingo ante Estudiantes, por la Copa Argentina, en Córdoba.

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