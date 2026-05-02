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Newell's se subió al tren de la victoria en la jornada de inferiores de la AFA ante Ferro

En el octavo capítulo del campeonato de juveniles de AFA, Newell's logró cuatro triunfos, un empate y una victoria contra Ferro

2 de mayo 2026 · 16:31hs
Newells fue superior a Ferro en una nueva jornada de inferiores de AFA.

Newell's fue superior a Ferro en una nueva jornada de inferiores de AFA.

Newell’s tuvo una jornada positiva en el torneo de inferiores de AFA ya que 13 puntos sobre 18 en disputa ante Ferro, producto de cuatro triunfos, un empate y una sola derrota. Los rojinegros anotaron 16 goles en seis partidos.

Triunfos de Newell’s en 5ª y 6ª en el Centro Griffa

En condición de local, en el primer partido, la lepra sufrió su única derrota del día ante Ferro. Fue por 3 a 2 y los dos goles del equipo dirigido por Mauricio Sperduti fueron obra de Paulo Valentini. En esta categoría los rojinegros se encuentran en el puesto número 17 con 11 unidades, producto de 3 victorias, 2 empates y 3 caídas.

En el segundo partido en Bella Vista, la 5ª división de Diego Quintana venció 4 a 2 a Ferro con festejos de Jeremías Morales (2), Juan Delpíccolo y Bautista Figueredo. Newell’s está invicto con la categoría 2008 en 2026 ya que tiene 18 puntos (5 triunfos y 3 pardas). Está en el cuarto lugar detrás de Central (24) y Lanús y River (21).

Mientras que en la 6ª división, los de Ariel Zapata hicieron un gran partido y derrotaron por 3 a 0 a Ferro. Lautaro Machado, Elías De Girolami y Augusto Donzino fueron los autores de los tantos. La 2009 está en puesto 14 con 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 2).

>>> Leer más: Newell's se prepara con modificaciones para el último partido en el Apertura

La Lepra terminó invicta como visitante

En tanto, las categorías menores jugaron como visitante frente a Ferro y lograron dos triunfos y un empate.

En el primer cotejo, la 7ª de Marcelo Belluschi igualó sin goles. Si bien dejó dos puntos en el camino, la categoría 2010 está haciendo una buena campaña ya que tiene 17 puntos (5 victorias, 2 empates y una derrota) y está en la quinta colocación detrás de River y Talleres (22) y Argentinos Juniors y Vélez (18).

Por su parte la 8ª de AFA venció 2 a 0 a Ferro. Genaro Gómez y Bautista Favaro conquistaron los goles del equipo que orienta Iván Borghello. La 2011 ocupa el puesto 14 con 13 unidades (ganó 4, empató uno y perdió 3).

Finalmente, la 9ª división sigue en la senda del triunfo y logró su cuarta victoria en fila al ganarle 5 a 2 a los de Caballito. Dalmiro Gómez (2), Joaquín Suárez (2) y Lucas Drovandi fueron los goleadores del equipo de Hernán Villalba. Los pibes de la 2012 se encuentran en el 10º lugar con 15 puntos (5 triunfos y 3 derrotas).

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