Patón Guzmán: "Le pregunto a Messi si volverá a Newell's y me pone puntos suspensivos"

El arquero de Tigres también dijo que "a él le gustaría. Siempre le ha hecho ruido. Lo veo, me lo imagino". Contó además que le gustaría volver a jugar en el Parque

Justamente quien alimentó aún más las esperanzas fue Nahuel Guzmán, ex arquero de la Lepra que en las últimas horas reveló que habla del tema con la Pulga. "Le pregunto si va a volver y me pone puntos suspensivos, ja", sostuvo el ex guardavalla leproso.