Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios

El ingreso individual en Argentina es de u$s671, pero un informe de Focus Market advierte una distribución desigual. En Santa Fe se perciben u$s15 diarios, frente a u$s25 en Caba y menos de u$s9 en el norte

El mayor ingreso per cápita familiar se detecta en CABA con una suma de u$s762,34.

Los ingresos de los argentinos experimentan notorias asimetrías según la zona del país donde residen, ya que mientras en la Ciudad de Buenos Aires se perciben u$s25 diarios, en provincias del norte no se alcanzan los u$s9, según expuso un informe de la consultora Focus Market. En Santa Fe el ingreso diario promedia los u$s15 diarios , detallaron en el estudio.

El reporte reflejó que el ingreso individual promedio en Argentina es de u$s671,08 medido al tipo de cambio oficial. Esta cifra ubica al país por encima de Bolivia (u$s607,81), Paraguay (u$s598,40) y Brasil (u$s620,00), aunque aún se encuentra considerablemente por debajo de Uruguay (u$s1.273,00) y Chile (u$s1.518,00).

Más allá de la comparativa regional, el análisis puntualizó que el promedio nacional “oculta disparidades que condicionan el acceso a salud, educación y alimentación según el lugar de residencia”.

En este sentido, la consultora advirtió que el aumento del ingreso medido en dólares, enfatizado por el gobierno como signo de reactivación, no llega de forma equitativa a las provincias al evidenciar una marcada disparidad entre el centro-sur y el norte del país.

Al respecto, señaló que “cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población” y remarcó que “para evaluar genuinamente el impacto en la calidad de vida, es indispensable considerar el poder adquisitivo en cada territorio y qué bienes y servicios pueden efectivamente adquirirse con ese ingreso”.

La distribución por provincias

El mayor ingreso per cápita familiar se detecta en CABA con una suma de u$s762,34. El podio lo completan dos provincias patagónicas, ya que en segunda instancia aparece Tierra del Fuego (u$s635,52) y en tercera posición se ubica Neuquén (u$s610,75). En Santa Fe la cifra asciende a u$s463,44

En el extremo opuesto, La Rioja (u$s247,20), Chaco (u$s255,74) y Formosa (u$s266,65) registran los ingresos más bajos, que representan apenas un tercio de lo percibido en la zona metropolitana.

De esta manera, a nivel diario, el ingreso en CABA es de u$s25,41, en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza u$s21,18 y u$s20,36 respectivamente. Mientras que en La Rioja se vive con apenas u$s8,24 diarios, en Chaco con u$s8,52 y en Formosa con u$s8,89.