La Capital | Pablo Javkin

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

El intendente encabezó la apertura del congreso de la Cámara Argentina de la Construcción en Rosario

20 de abril 2026 · 16:36hs
El intendente Pablo Javkin en el congreso de la Cámara Argentina de la Construcción. 

El intendente Pablo Javkin en el congreso de la Cámara Argentina de la Construcción. 

La Cámara Argentina de la Construcción eligió Rosario como sede de su congreso nacional, que ya se desarrolla en la ciudad. En ese marco el intendente Pablo Javkin apuntó directamente contra lo que definió como el “club de defensores de las ruinas”: sectores que sostienen una mirada "antidesarrollo" y que frenan inversiones, proyectos y el desarrollo urbano.

En ese sentido, el intendente ejemplificó la discusión en torno al patrimonio urbano y cuestionó a quienes se oponen a actualizar las normativas: "Prefieren que una propiedad se caiga antes que generar una solución que permita sostenerla”, señaló. Según explicó, se trata de posiciones que no contemplan la necesidad de generar valor económico para hacer viable la conservación de muchos inmuebles históricos.

Javkin defendió los cambios impulsados por el municipio en esta materia, con un nuevo enfoque que busca compatibilizar preservación y desarrollo, incorporando herramientas que permitan recuperar edificios sin resignar su valor patrimonial. “Son peleas de fondo que hay que dar”, sostuvo, y llamó al sector privado a involucrarse en ese debate.

>>Leer más: Javkin e intendentes de todo el país reclaman a la Nación por una distribución más equitativa de recursos

Durante su exposición, el intendente también puso el foco en la necesidad de acelerar los procesos y reducir trabas para la actividad. En ese marco, destacó la eliminación de tasas municipales —incluidas doce específicas de la construcción— y la simplificación de trámites que históricamente demoraban proyectos, como las factibilidades.

En paralelo, remarcó el volumen de inversión en obra pública en la ciudad, con una proyección de 247 mil millones de pesos para 2026, y un récord de 730 cuadras de pavimento definitivo en ejecución este año, muy por encima de las 120 que habían marcado el máximo histórico.

Además, planteó la necesidad de dar una discusión más profunda a nivel nacional sobre la infraestructura y el desarrollo productivo. “No hay ningún país que crezca sin invertir en obra pública”, afirmó, y cuestionó la falta de inversión en rutas, ferrocarriles y logística, claves para sostener las exportaciones.

Finalmente, Javkin convocó a construir una agenda desde el interior que priorice la inversión, el uso eficiente de los recursos y la transformación de las ciudades frente a los cambios demográficos y tecnológicos. “Rosario volvió”, concluyó.

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