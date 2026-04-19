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Batalla en puerta: Adorni irá a Diputados dispuesto a devolver cada golpe

En un contexto de cuestionamientos crecientes al jefe de Gabinete, la administración de Milei elige la ofensiva y desplazar el eje de la discusión

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

19 de abril 2026 · 06:05hs
En plena tormenta política

Foto: Archivo / La Capital.

En plena tormenta política, Manuel Adorni desembarcará el 29 de abril próximo en la Cámara de Diputados nacional.

El 29 de abril próximo, la Cámara de Diputados nacional será epicentro de un informe de gestión del jefe de Gabinete distinto a los ya conocidos. En el ojo de una tormenta política por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en curso, Manuel Adorni desembarcará, posiblemente acompañado por el presidente Javier Milei, dispuesto a ir al choque con la oposición, que espera al funcionario con los colmillos afilados.

“No hay que descartar que sea como el discurso del presidente en el Congreso, el 1º de marzo pasado”, deslizaron a La Capital fuentes ligadas al oficialismo acerca de la futura exposición de Adorni en la Cámara baja, que no pasaría, a priori, por la tradicional rendición de cuentas.

Milei, al inaugurar el 166º período de sesiones ordinarias del Congreso, se había despachado en Diputados con una alocución cargada de acusaciones contra el peronismo, sobre todo el kirchnerismo, a cuyos representantes tildó de “delincuentes”, reforzando la confrontación política en un contexto económico complejo.

Adorni y la estrategia oficial

En principio, la estrategia para la inminente exposición de Adorni, cuyo diseño corre exclusivamente por cuenta de la Casa Rosada, busca potenciar ese marco conceptual y promete escribir uno de los capítulos más tensos en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) desde su llegada al Poder Ejecutivo.

Por lo pronto, el jefe de Gabinete irá al recinto de sesiones de la Cámara baja decidido a no repetir la experiencia de Guillermo Francos, su antecesor en el cargo, quien en junio de 2025 frenó su informe de gestión y abandonó intempestivamente el Senado cuando desde las bancas opositoras lo calificaron de “mentiroso”.

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La Cámara baja será epicentro de un informe de gestión del jefe de Gabinete distinto a los ya conocidos.

La Cámara baja será epicentro de un informe de gestión del jefe de Gabinete distinto a los ya conocidos.

Acerca del rol que podría desempeñar Adorni en Diputados, en los pasillos del Congreso afirmaron que “la idea es no dejarse correr por el kirchnerismo”, motivo por el cual aventuraron: “Esto puede convertirse en una cancha de fútbol”.

>>Leer más: Adorni encabezó la reunión de la mesa política con el objetivo de aflojar la tensión

La apuesta de la mesa política de Balcarce 50 consistiría en eludir la negación de errores por parte del cuestionado funcionario y procurar que ningún opositor se ubique en una estatura ética superior.

En esa línea, además de citas con nombre y apellido, el objetivo a cumplir por el jefe de Gabinete durante su paso por la Cámara baja es hacer foco en la herencia del kirchnerismo duro (el desgaste de la gestión económica, por ejemplo), apelando también al histórico descreimiento social sobre la corrupción estructural.

El respaldo de Milei

Entre las bancas libertarias, asimismo, dan por seguro que el presidente brindará un nuevo gesto simbólico de respaldo a Adorni, quien sumió al gobierno en una crisis política todavía sin una salida clara.

“Él (por Milei) ya lo dijo”, recordaron acerca de las chances de que el primer mandatario acompañe al funcionario en Diputados. A esta altura, el sostenimiento de Adorni en el cargo, más que una cuestión de eficiencia, luce como un símbolo de autoridad frente a una oposición reclama la renuncia o eyección del jefe de Gabinete.

Si bien el oficialismo intentará convertir una obligación constitucional, como es el informe de gestión de un funcionario nacional, en una puja mediática y política (con resultado incierto), corre otro riesgo: engendrar un nuevo episodio de degradación institucional.

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