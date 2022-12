Lionel Messi quiere la Copa del Mundo y cumplir otro sueño llamado Newell's

El Kun Agüero, ex compañero y amigo del crack rosarino, reconoció este martes tras el triunfo de la selección: "Yo sé el gusto que quiere darse. Y no es Barcelona"

Lionel Messi está cerca de cumplir un sueño. Va en busca de esa Copa del Mundo que se le viene negando, que le falta por conseguir y ahora otra vez está a su alcance, pero aún resta un paso de suma importancia. Amén de que la consiga o no, eso no quitará la admiración y reconocimiento por lo hecho en Qatar 2022. Ya ganó más allá del resultado del domingo. Pero en ese devenir de ilusiones también existe un deseo que pretendería cumplir antes de ponerle fin a su enorme carrera, la que escribió con su zurda hasta transformarse en el mejor jugador del mundo. Y es ahí donde aparece Newell's.

El crack rosarino siempre dio a conocer su sueño . En cada entrevista que aparecía el nombre de Ñewell's en todo momento dejaba la misma sentencia. "Mi sueño de chiquito era jugar en la primera de Newell's, porque es donde jugaba, soy hincha e iba a la cancha a ver los partidos y quería estar ahí adentro. No sé qué puede llegar a pasar. Es algo pendiente para mí pero no sé si realmente se va a dar o no", sostuvo tiempo atrás dejando abierta la posibilidad.

Hoy Messi está feliz. Más que nunca. Amado por todos e idolatrado por el mundo y el pueblo argentino, incluso por aquellos que algunas vez le cayeron con dureza por "no rendir en la selección". Ya nadie deja de rendirse a sus pies. La Copa América de Brasil, el invicto y el presente de la selección llegando a la final no hizo otra cosa que elevar el amor eterno hacia la albiceleste. Y, sobre todo, por Messi.

ESPN Messi.mp4

Todo esto que está sucediendo no habría hecho otra cosa que hacerlo pensar con mayor decisión."¿Por qué no darme ese gusto de jugar en Argentina?", es lo que habría pensado con más determinación en un momento en que ya dijo que el de Qatar será su último Mundial y que le quedan pocos años de carrera en el fútbol. Newell's es la materia pendiente que le queda para ponerle el broche dorado a toda su historia futbolística.

"Yo sé el gusto que quiere darse. Y no es Barcelona", aceptó el Kun Agüero, ex compañero e íntimo amigo de Lionel reconociendo lo que piensa y analiza con detenimiento el capitán de la selección nacional. Lo que siempre fue un rumor va tomando fuerza en otro sentido, aunque no es simple de concretarse y muchas cosas deben darse. Aunque la decisión está en el "10". Esos dichos fueron acompañados, en parte, por Hernán Crespo en un programa de ESPN donde dijo: "No lo sé, pero adivino qué es. Va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todo...".

Está claro que Messi regresará a PSG con el fin de dar pelea en la Liga de Campeones e ir por otra consagración, aunque de reojo y con una mirada mucho más intensa perfila a Rosario. Y conserva intacto ese deseo llamado Newell's -el club deberá prepararse por las dudas se concrete-. Pero, como lo dijo muchas veces, tienen que darse muchas cosas porque hay una familia por delante y con hijos cada vez más grandes. Lo cierto es que el deseo de Messi sigue estando.