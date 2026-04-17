Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

La renuncia de Javier Mascherano sacudió a Inter Miami y generó revuelo en la MLS, con una inesperada salida del último entrenador campeón de la liga y un cargo que deberá ser reemplazado con urgencia. La noticia abrió la polémica y trascendieron versiones que indican que el director técnico habría tenido fuertes tensiones con Lionel Messi .

Según un informe de The Athletic, el director técnico argentino dio un paso al costado después de haber protagonizado una intensa discusión en el vestuario ante el empate 2-2 en Florida ante Red Bull New York , hecho que culminó con las tensiones internas.

El medio estadounidense citó a fuentes cercanas al club, quienes habrían señalado que el detonante que derivó en la salida de Mascherano fue una discusión con los miembros del plantel . La eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup generó malestar entre los jugadores y desencadenó las tensiones en Inter Miami.

En un plantel repleto de figuras pero encabezado por Messi, el exmediocampista de la selección argentina fue elegido como entrenador para buscar mantener una relación de confianza con los futbolistas, pero The Athletic apuntó a que las discusiones entre los dos eran frecuentes.

Las tensiones en Inter Miami

El tenso ambiente generado por la presión mediática y la expectativa por obtener buenos resultados fue dado a conocer tras la salida de Mascherano. Además, la posición de Messi dentro del club, del cual pasará a ser copropietario luego de su retiro, también condiciona cualquier decisión sobre la conducción del equipo.

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La salida de Mascherano fue “por motivos personales” y sin mayores detalles oficiales sobre los sucesos, aunque dejó algunas señales por la confirmación de Guillermo Hoyos como director técnico interino, quien dejó su lugar de director deportivo hasta conseguir un reemplazante.