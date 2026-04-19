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Ruta 11 detonada: un transportista creó un "Paseo de la fama" y les puso nombre de políticos a los pozos

La iniciativa nació en San Justo y apunta a denunciar el abandono del corredor que une Rosario con el norte santafesino. Con pintura amarilla, un camionero identifica los baches más peligrosos y responsabiliza, sin distinción partidaria, a dirigentes de distintas gestiones.

19 de abril 2026 · 19:18hs
Pozos con nombres de políticos en la ruta nacional 11.

Pozos con nombres de políticos en la ruta nacional 11.

Un transportista de San Justo decidió visibilizar el calamitoso estado de la ruta nacional 11 creando un "Paseo de la fama" a lo largo del corredor. De esta manera, bautizó a los pozos más peligrosos con nombres de dirigentes políticos.

La ruta nacional 11 conecta Rosario con el norte de Santa Fe, pasa por Chaco y termina en Formosa, en el límite con Paraguay. A pesar de su importancia, los usuarios del corredor aseguran que hace años que se encuentra en pésimo estado y ninguna gestión soluciona sus problemas estructurales.

A través de la cuenta de Instagram ruta11enemergencia1, Pablo Bonalume, transportista de San Justo, decidió visibilizar la problemática de una manera particular: creó el denominado “Paseo de la fama”, una intervención en la que bautiza con nombres de dirigentes políticos a los principales pozos del corredor, especialmente en el tramo que va desde la ciudad de Santa Fe hacia el norte.

pozomilei

Con pintura amarilla, Bonalume identifica los baches más peligrosos poniéndole nombres de políticos diversos. Escritos en la ruta aparecen los apellidos del presidente Javier Milei, exmandatarios como Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero también directivos de Vialidad y autoridades provinciales.

>>Leer más: Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Lo cierto es que las precipitaciones recientes dejaron tramos completamente anegados en la ruta nacional 11 y obligó a muchos automovilistas a desviarse y tomar rutas alternativas, alargando considerablemente los tiempos de viaje. En varios sectores, solo podían circular camiones y camionetas, mientras que los vehículos más bajos quedaban prácticamente imposibilitados de avanzar.

Pero más allá de la eventualidad, el problema de fondo es estructural. El corredor presenta un grado de abandono alarmante, con sectores sin banquinas, pozos profundos y un asfalto completamente deteriorado. “Es una trampa”, describen quienes transitan a diario por la zona, donde esquivar los baches muchas veces resulta imposible por la presencia de vehículos en sentido contrario.

En este marco, Bonalume impulsó la iniciativa que rápidamente ganó repercusión. Armado con pintura amarilla, comenzó a marcar los pozos más peligrosos y a asignarles nombres. “Como Hollywood tiene su Paseo de la Fama, acá vamos a tener el nuestro con los políticos. Cada pozo va a tener un responsable”, lanzó en uno de los videos que sube a la cuenta.

Así, los baches más notorios ya tienen nombre propio. Desde el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía Luis Caputo, autoridades de Vialidad Nacional, hasta figuras como los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La propuesta no se queda solo en la denuncia. Bonalume incluso invita a los usuarios a sacarse fotos con los “dueños” de los pozos, en una mezcla de ironía y enojo que encontró eco en miles de personas.

“Acá no hay color ni partidos políticos, todos son culpables. Nadie hizo nada por la ruta 11. Nosotros les hacemos un reconocimiento”, sostiene en otro de los registros.

La cuenta ruta11enemergencia1 ya suma cerca de 35 mil seguidores y funciona también como una herramienta de servicio: conductores envían imágenes y alertas sobre accidentes, roturas y peligros en el corredor, que luego son difundidas para advertir a otros usuarios.

Mientras tanto, la ruta 11 sigue mostrando un estado que muchos califican como calamitoso, lamentable y desastroso, con reclamos que se multiplican y una solución que, por ahora, no aparece en el horizonte.

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