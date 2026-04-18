Con el debut del DT que estuvo cerca de Newell's, Inter Miami ganó con un doblete de Messi

Con dos goles del rosarino Lionel Messi, Las Garzas vencieron a Colorado Rapids en el debut de una nueva etapa sin Mascherano

Inter Miami logró un valioso triunfo por 3-2 ante Colorado Rapids como visitante, en un partido marcado por el protagonismo absoluto de Lionel Messi y el inicio de una nueva etapa sin Javier Mascherano como entrenador . Dirigió un DT que estuvo en planes de Newell's en 2014.

En el debut de Ángel Guillermo Hoyos al mando, el equipo de Miami encontró rápidamente respuestas en su capitán: Messi abrió el marcador desde el punto de penal y se mostró como el eje de cada ataque, asumiendo la responsabilidad en un contexto de transición institucional tras la salida de Mascherano por motivos personales en plena temporada.

Ángel Guillermo Hoyos, que asumió de manera interina, es un entrenador que estuvo en los planes de Newell's en 2014.

Hoyos, cerca de Newell's

Hoyos fue uno de los nombres que figuró en la lista de los posibles sucesores de Alfredo Berti en Newell's, allá por 2014 para hacerse cargo del primer equipo del Parque.

Nació Córdoba y estuvo radicado en España. El exvolante ofensivo de Talleres y Boca se ilusionó en aquel momento en convertirse en el flamante entrenador rojinegro, pero la chance no prosperó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2045611681397592214&partner=&hide_thread=false GOOOL de Leo Messi para abrir el marcador en Colorado pic.twitter.com/YxhImtvGGw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2026

En cuanto al partido el desarrollo fue cambiante. Inter Miami golpeó primero con el tanto de Messi de penal y amplió la ventaja antes del descanso con el gol de Germán Berterame, pero en el complemento sufrió dos desatenciones que permitieron la reacción de Colorado, de la mano de Rafael Navarro y Darren Yepi, por lo que dejaron el encuentro igualado.

En ese escenario de incertidumbre, volvió a aparecer Messi, que en el tramo final resolvió el partido con una acción individual para firmar su doblete y sellar el 3-2 definitivo.