El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

La temperatura no superaría los 23º y seguiría disminuyendo paulatinamente en los siguientes días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 20 de abril en Rosario un descenso en la temperatura máxima, que rondaría los 23º, y probables lluvias aisladas entre la mañana y la noche.

La madrugada del lunes llega con vientos intensos del este cambiando a moderados del sudeste, un registro de 18º y cielo mayormente nublado. Para la mañana y la tarde hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas, primero con una marca de 19º y luego con una máxima de 23º. A la noche las chances de lluvias aisladas suben hasta 70 por ciento, ya con los termómetros marcando 20º.

El martes otra vez hay algunas probabilidades de lluvias aisladas, con la máxima en 22º y la mínima en 19º.

Para el miércoles se espera cielo algo nublado, una máxima de 21º y una mínima de 13º.

El jueves tendría registros entre 21º y 16º, con cielo entre algo y ligeramente nublado.

El viernes nuevamente estaría algo nublado, la máxima nuevamente llegaría a 21º y la mínima bajaría hasta los 12º.

El sábado tendría marcas entre 22º y 11º, con cielo parcialmente nublado.