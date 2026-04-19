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El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

La temperatura no superaría los 23º y seguiría disminuyendo paulatinamente en los siguientes días

19 de abril 2026 · 23:38hs
El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 20 de abril en Rosario un descenso en la temperatura máxima, que rondaría los 23º, y probables lluvias aisladas entre la mañana y la noche.

La madrugada del lunes llega con vientos intensos del este cambiando a moderados del sudeste, un registro de 18º y cielo mayormente nublado. Para la mañana y la tarde hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas, primero con una marca de 19º y luego con una máxima de 23º. A la noche las chances de lluvias aisladas suben hasta 70 por ciento, ya con los termómetros marcando 20º.

Para el miércoles se espera cielo algo nublado, una máxima de 21º y una mínima de 13º.

El jueves tendría registros entre 21º y 16º, con cielo entre algo y ligeramente nublado.

El viernes nuevamente estaría algo nublado, la máxima nuevamente llegaría a 21º y la mínima bajaría hasta los 12º.

El sábado tendría marcas entre 22º y 11º, con cielo parcialmente nublado.

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