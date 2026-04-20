Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Los casos no están relacionados. Uno de los menores estaba hiperactivo y no dejaba de llorar, el otro llegó con convulsiones. Una problemática que crece

Un nene de dos años fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario y se detectaron restos de cocaína luego de un análisis. También está en observación, en el mismo efector, un bebé de apenas de un año que llegó con convulsiones y encontraron rastros de droga en su cuerpo. Los casos no están relacionados. Los médicos y asistentes sociales están extremadamente preocupados por el aumento de situaciones similares en la ciudad.

El mes pasado, una criatura de apenas dos meses fue ingresada en el Hospital Vilela y luego de los estudios correspondientes de determinó que había cocaína en su organismo. La madre tiene una compleja situación vinculada a consumo de drogas ilegales. Los casos, son cada vez más frecuentes. Ya sea porque los chicos reciben las sustancias por medio de la lactancia materna o porque viven en entornos donde se manipulan drogas y las aspiran en el ambiente, o directamente se las suministran "para calmarlos".

Respecto al caso del nene de dos años que está en observación en el Zona Norte, la tía del bebé, dijo esta mañana que el pequeño estaba al cuidado de su padre, que está separado de la mamá. La mujer, que sería una cuidadora habitual del niño, comentó: "Me lo trajo (el padre) en pañales, con el frío que hacía, y me lo entrega: el nene estaba muy hiperactivo, no paraba de llorar, estaba con el cuerpo duro" .

El padre le dijo a la mujer que Fausto (tal el nombre del nene) "había llorado toda la noche" y que "no lo podía controlar". Frente a la situación, la mamá y la tía lo trasladaron al Hospital de Niños Zona Norte donde "el primer análisis de orina dio positivo de cocaína", según informaron los médicos a la familia.

De acuerdo al relato de la tía a distintos medios de comunicación "el bebé está estable, está en observación, pero pudo ser uno más de los chicos que están matando", advirtió la tía.

En horas del mediodía, la mamá del niño dijo que iba a realizar la denuncia policial correspondiente.

Convulsiones y toxicidad

En relación al nene de un año, se informó que llegó con convulsiones a la guardia del hospital Zona Norte. "Estudios complementarios fueron normales pero se solicitó un examen tóxico de orina que dio positivo para cocaína". El bebé "permanece en la guardia en buen estado de salud con abordaje interdisciplinario del equipo del hospital, de acuerdo a estos casos y como lo indica el protocolo vigente", destacaron desde la entidad.

bebe Hay preocupación entre los pediatras y neonatólogos por casos reiterados de hallazgos de cocaína en chicos

Un drama que crece

Si bien no hay estadísticas nacionales al respecto, el hallazgo de niños muy pequeños con cocaína u otras drogas en su cuerpo viene creciendo y los especialistas en neonatología y pediatras están poniendo el foco en estos casos, con enorme preocupación, ya que se trata de un problema social creciente.

"Ya no son casos excepcionales", advierten desde los hospitales rosarinos.

Por eso, los médicos piden que se generen estadísticas y acciones preventivas ya que "sin dudas hay un subregistro de casos y solo llegan los más complicados o los que detectamos en estudios de rutina", señalan distintos especialistas.