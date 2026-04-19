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Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic

El dispositivo fue utilizado por Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase en el naufragio de 1912

19 de abril 2026 · 23:09hs
Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic

Un chaleco salvavidas usado por una pasajera del RMS Titanic para escapar del hundimiento del navío se vendió en una subasta en Inglaterra por 670.000 libras (aproximadamente 900.000 dólares).

El dispositivo de flotación fue usado por Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase del transatlántico, y está firmado por ella y por otros sobrevivientes que compartieron el bote salvavidas que les permitiría acceder al barco RMS Carpathia que los rescataría.

Fue la pieza estrella entre los artículos del Titanic que se ofertaron en la casa de subastas Henry Aldridge & Son en Devizes, en Inglaterra, y se vendió a un postor telefónico no identificado por bastante más que la estimación previa a la subasta, de entre 250.000 y 350.000 libras.

Un almohadón de asiento de uno de los botes salvavidas del Titanic se vendió en la misma subasta por 390.000 libras (527.000 dólares) a los propietarios de los museos del Titanic en Pigeon Forge (Tennessee) y Branson (Missouri).

Los precios (que incluyen la prima del comprador, la comisión de la casa de subastas) "ilustran el interés continuo por la historia del Titanic y el respeto por los pasajeros y la tripulación, cuyas historias quedan inmortalizadas por estos objetos de recuerdo”, sostuvo el subastador Andrew Aldridge.

Presentado como el transatlántico más lujoso del mundo y descrito como “prácticamente insumergible”, el Titanic chocó contra un iceberg frente a Terranova durante su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Se hundió en menos de tres horas el 15 de abril de 1912. Sobre un total de 2.200 pasajeros (incluyendo a la tripulación), sobrevivieron poco más de 700 personas.

El Titanic sigue siendo objeto de fascinación en todo el mundo, en parte por la variedad de pasajeros a bordo del barco, desde indigentes hasta plutócratas. Y su fama no hizo más que aumentar con el paso de los años, más aún después de la película de James Cameron que ganó 11 premios Oscar y recaudó más de 2.200 millones de dólares.

Francatelli viajaba con su empleadora, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, y con el esposo de Lucy, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron en el bote salvavidas número 1 del barco, que fue botado con 12 personas a bordo pese a tener capacidad para 40.

El precio récord en subasta por un objeto del Titanic es de 1,56 millones de libras (casi 2 millones de dólares en ese momento), pagados en 2024 por un reloj de bolsillo de oro entregado al capitán del RMS Carpathia.

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