Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos

Un hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, en el Estado de Luisiana, antes de ser perseguido y abatido por la Policía. También dos adultos resultaron heridos.
Las víctimas mortales tenían desde 18 meses hasta 14 años. El agresor fue abatido por la Policía
Un hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, en el Estado de Luisiana, antes de ser perseguido y abatido por la Policía. También dos adultos resultaron heridos.
El portavoz de la Policía de Shreveport, Chris Bordelon, dijo que las víctimas tenían entre uno y unos 14 años de edad. El más pequeño tenía 18 meses.
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Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles en la escena del crimen, que se extendía por tres lugares. Los hechos están aparentemente relacionados con violencia doméstica y algunas de las víctimas eran parientes del sospechoso, dijo Bordelon, quien destacó: "Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás".
"Tenemos familias sufriendo, tenemos policías y forenses sufriendo", expresó el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, quien añadió: "Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos con estas familias."
La Policía no identificó al atacante ni a las víctimas, pero afirmó que algunos niños estaban relacionados con el fallecido. El tiroteo se produjo en varios lugares, incluyendo dos viviendas en la misma manzana y una tercera en otra zona del barrio.
"Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport", sostuvo el alcalde.