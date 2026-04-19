Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos

Las víctimas mortales tenían desde 18 meses hasta 14 años. El agresor fue abatido por la Policía

Un hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, en el Estado de Luisiana, antes de ser perseguido y abatido por la Policía. También dos adultos resultaron heridos.

El portavoz de la Policía de Shreveport, Chris Bordelon, dijo que las víctimas tenían entre uno y unos 14 años de edad. El más pequeño tenía 18 meses.

Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles en la escena del crimen, que se extendía por tres lugares. Los hechos están aparentemente relacionados con violencia doméstica y algunas de las víctimas eran parientes del sospechoso, dijo Bordelon, quien destacó: "Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás".

"Tenemos familias sufriendo, tenemos policías y forenses sufriendo", expresó el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, quien añadió: "Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos con estas familias."

La Policía no identificó al atacante ni a las víctimas, pero afirmó que algunos niños estaban relacionados con el fallecido. El tiroteo se produjo en varios lugares, incluyendo dos viviendas en la misma manzana y una tercera en otra zona del barrio.

"Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport", sostuvo el alcalde.