La Capital | Información General | atacante

Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos

Las víctimas mortales tenían desde 18 meses hasta 14 años. El agresor fue abatido por la Policía

19 de abril 2026 · 19:11hs
Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos

Un hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, en el Estado de Luisiana, antes de ser perseguido y abatido por la Policía. También dos adultos resultaron heridos.

El portavoz de la Policía de Shreveport, Chris Bordelon, dijo que las víctimas tenían entre uno y unos 14 años de edad. El más pequeño tenía 18 meses.

>> Leer más: Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó contra el público y murió un espectador

Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles en la escena del crimen, que se extendía por tres lugares. Los hechos están aparentemente relacionados con violencia doméstica y algunas de las víctimas eran parientes del sospechoso, dijo Bordelon, quien destacó: "Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás".

"Tenemos familias sufriendo, tenemos policías y forenses sufriendo", expresó el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, quien añadió: "Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos con estas familias."

La Policía no identificó al atacante ni a las víctimas, pero afirmó que algunos niños estaban relacionados con el fallecido. El tiroteo se produjo en varios lugares, incluyendo dos viviendas en la misma manzana y una tercera en otra zona del barrio.

"Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport", sostuvo el alcalde.

Noticias relacionadas
rally en cordoba: un auto perdio el control, volco y murio un espectador

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

El ausentismo de los chicos se siente en todas las provincias

Impacto del ausentismo: los alumnos pierden más de 30 días de clase al año en Argentina

La carne de burro en el mostraro. Según los productores es difícil de diferenciar

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Panini confirmó que esta edición del álbum será la más grande de la historia

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Ver comentarios

Las más leídas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Lo último

Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos

La iniciativa nació de un transportista de San Justo y apunta a denunciar el abandono del corredor que une Rosario con el norte santafesino
Ruta 11 detonada: crearon un Paseo de la fama y bautizaron los pozos con nombres de políticos
Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo Guzmán por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a "Manudo" Guzmán por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Policiales

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Ovación
Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay
Ovación

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Policiales
Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres
POLICIALES

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

La Ciudad
La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad
La Ciudad

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad
Política

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril
Economía

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave
La Ciudad

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años
La Región

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda
Economía

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural
La Región

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito
La Ciudad

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico
Policiales

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu
Política

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos
El Mundo

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Funes: Queremos recuperar imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

Les gusta la pelusa como a nosotros

Por Jorge Asís
Miradas

"Les gusta la pelusa como a nosotros"

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades