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Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona

El equipo de la familia Messi, con goles de Gonzalo González y Cristian Bonesso, derrotó a Cambaceres y es líder de la Zona B junto A General Lamadrid

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de abril 2026 · 17:32hs
Leones FC gana y es líder. Con goles de Gonzalo González y Cristian Bonesso le gana a Cambaceres en Ensenada. 

Leones FC gana y es líder. Con goles de Gonzalo González y Cristian Bonesso le gana a Cambaceres en Ensenada. 

Leones FC derrotó a Cambaceres con los tantos de Gonzalo González y Cristian Bonesso en Ensenada, en el marco de la Primera C y llegó a lo más alto de la Zona B junto a Lamadrid. Los dirigidos por Franco Ferlazzo fueron superiores y el local terminó jugando con 8 jugadores.

El trámite comenzó a todo ritmo porque la visita salió decidido a abrir el marcador y a los 2' avisó Bonesso con un remate que salió desviado. En la segunda incursión, llegó al gol por intermedio de Gonzalo González, quien recibió una perfecta habilitación para estampar el 1 a 0.

Leones FC hizo un buen primer tiempo

El equipo de la familia Messi siguió buscando ampliar el marcador con el gran trabajo colectivo en todas sus líneas. Llegó en varias oportunidades pero los remates de Bonesso y González salieron desviados.

Con el correr de los minutos, el local se adelantó y a los 16' llegó con peligro con el remate de Zárate que en la línea, en un gran esfuerzo, Mario Senra rechazó lo que hubiese sido la igualdad del Rojo.

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Cristian Bonesso marcó el segundo de Leones FC

A los 33', en una gran jugada colectiva, Valentino Stizza habilitó por derecha a Marcos Benítez, el delantero mandó un centro envenenado al corazón del área y Bonesso de arremetida con remate cruzado estableció el 2 a 0 merecido.

Después el partido se hizo de ida y vuelta, el dueño de casa buscó el descuento pero chocó con las tapadas de Alegre. Y de contra, Leones FC pudo ampliar el marcador pero los remates de Vieyra y Bonesso salieron desviados.

El complemento en la cancha de Ensenada

Pese a la necesidad de Cambaceres, fue Leones el que maniobró cerca del área rival en el inicio del complemento con la movilidad de Juan Vieyra, Marcos Benítez y las corridas del peligroso Bonesso.

El local movió el banco y realizó tres modificaciones para achicar diferencias. Por su parte el equipo de Ferlazzo jugó tranquilo, cuidó la pelota y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco de Calvo.

Tres expulsados en Cambaceres en 12 minutos

Con el correr del partido, el trámite se desvirtuó porque el elenco local metió pierna fuerte y así se quedó con 8 jugadores por las expulsiones en 12 minutos, a los 78' Coronel, 80' Trentín y 90' de Fajardo.

El resto del encuentro estuvo de más, Leones aseguró el balón, no se complicó y esperó el pitazo final de Iván Mastroieni. El equipo de la familia Messi pasó por Ensenada, derrotó a Cambaceres y llegó a la cima de la Zona B junto a General Lamadrid con 15 puntos.

Formaciones de Cambaceres y Leones

Cambaceres 0: Santiago Calvo; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Ignacio Trentín y Santiago Díaz; Javier Sequeyra, Mauricio Romero, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández; Román Zárate y Víctor Gómez.

Leones FC 2 : Lucas Alegre; Valentino Stizza, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Franco Tanneur, Marcos Benítez; Kevin Coliera y Juan Vieyra; Cristian Bonesso y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.

Cancha: 12 de octubre

Arbitro: Iván Mastroieni

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