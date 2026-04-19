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Piden más de cuatro años de prisión para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente en Santa Fe

Los interceptó al bajar de un tren y los agredió a puñetazos, patadas y golpes con el arma. Otro efectivo que presenció la golpiza está acusado de encubrimiento

19 de abril 2026 · 17:56hs
El pedidio de prisión para un policía por apremios a dos hermanos menores de edad se presentó en una audiencia en los tribunales de Santa Fe. 

El pedidio de prisión para un policía por apremios a dos hermanos menores de edad se presentó en una audiencia en los tribunales de Santa Fe. 

Un policía de la ciudad de Santa Fe se encuentra camino a juicio oral con un pedido de 4 años y medio de condena por agredir a dos hermanos, un niño y a un adolescente que bajaban de un tren de cargas, a quienes interceptó y atacó a puñetazos, patadas y golpes con la culata del arma reglamentaria en medio de amenazas de muerte. El fiscal a cargo del caso también requirió condena para otro efectivo que lo acompañaba, acusado de encubrir el ataque.

El planteo fue realizado por el fiscal Ezequiel Hernández durante una audiencia preliminar al juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. En esa instancia requirió que el policía de 48 años, de quien no se dio a conocer su identidad y cuyas iniciales son C.A.U., sea condenado a prisión efectiva por 4 años y seis meses además de la inhabilitación para ejercer cargos en la fuerza de seguridad por el doble tiempo de la condena.

En la misma instancia procesal pidió que sea condenado a 3 años de prisión condicional un policía cuyas iniciales son J.C.E.B., de 31 años, imputado por encubrir el ataque. Los requerimientos fueron presentados ante el juez Leandro Lazzarini en los tribunales de Santa Fe. A partir de esta instancia, el caso queda en condiciones de ser sometido a un juicio oral y público.

>>Leer más: Golpiza en la comisaría 2ª de Rosario: imputan a cinco policías por agredir a un hombre y un adolescente

Los delitos atribuidos al empleado policial ocurrieron el 21 de octubre de 2023 en la zona de Mariano Comas al 2400 de la capital provincial, a unos cien metros del estadio del club Atlético Unión y a una cuadra de un paso a nivel sobre la avenida López y Planes. En los primeros minutos de la madrugada, según planteó el fiscal, los policías vieron bajar a un niño de 12 años y a un adolescente de 15 de un tren de cargas. Los uniformados se encontraban allí prestando funciones para el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía provincial.

La golpiza

Al interceptarlos, el policía C.A.U. “los golpeó con la culata de su pistola reglamentaria y les dio patadas y golpes de puño mientras los amenazaba de muerte”, especificó el encargado de la acusación. Como resultado de la golpiza, los dos hermanos resultaron heridos y con cortes en el cuero cabelludo, por lo cual fueron trasladados a centros de salud de la ciudad.

>>Leer más: Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Mientras transcurrían los apremios, el otro policía “estaba al lado del agresor y fue testigo directo de todo lo sucedido”, indicó el fiscal. Hernández señaló que “a pesar de su obligación, no sólo omitió informar lo ocurrido y denunciar los delitos que cometió su compañero de trabajo, sino que tampoco hizo nada para que cese la agresión a los dos menores de edad”.

El policía sindicado por los golpes fue acusado como autor del delito de vejaciones, mientras que su compañero está acusado por encubrimiento calificado por su condición de funcionario público.

Tras la audiencia preliminar, el juez deberá resolver en torno a lo presentado por las partes. Si el magistrado considera que la acusación cumple con los requisitos formales dictará la apertura a juicio para que se pueda avanzar hacia el debate. En ese caso, la Oficina de Gestión Judicial sorteará al juez que tendrá a su cargo la conducción del juicio y fijará una fecha de inicio.

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