Denuncia sobre sexo en un avión: "Ojalá que haya una cámara para que esto aclare"

El abogado de la pasajera demorada en Rosario por exhibiciones obscenas criticó la falta de respuestas de Copa Airlines para esclarecer el episodio

A principios de mayo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) arrestó a dos personas en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) entre rumores de que tuvieron relaciones sexuales en un avión . Desde entonces, la Justicia no avanzó y uno de los defensores reclamó este miércoles: "Ojalá que haya una cámara para que esto se pueda aclarar lo antes posible" .

El representante legal de la mujer de 60 años que fue demorada tras el vuelo desde Panamá ratificó a través de LT8 que la causa sigue abierta y en proceso. "Lamentablemente, por la falta de respuesta de la aerolínea en aportar la información necesaria, estaría frenada" , manifestó Jorge Resegue .

Según explicó el letrado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) todavía no pudo entrevistar a ningún testigo para verificar la declaración sobre exhibiciones obscenas en el sector de clase ejecutiva. De esta manera señaló que la empresa centroamericana debe aportar datos sobre los pasajeros que vieron lo ocurrido durante el trayecto hacia Fisherton.

La lista de personas que tomaron el vuelo 882 del 9 de mayo no es la única pieza que falta en el rompecabezas. La defensa de la mujer planteó la posibilidad de que la aeronave cuente con cámaras internas para sumar evidencia objetiva dentro del expediente.

Convencido de la inocencia de su clienta, el abogado cree que un video puede servir para desmentir la denuncia sobre un encuentro sexual o exhibiciones obscenas. No obstante, aclaró que la relevancia de las imágenes "va a depender mucho del posicionamiento y el enfoque" de los dispositivos.

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Pasado casi un mes desde el procedimiento de la PSA en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, Resegue sigue convencido de que todas las publicaciones iniciales sobre el tema son mentira. "Tuve varias entrevistas con mi clienta y siempre afirmó lo mismo. Ninguna situación que haya vivenciado tiene nada que ver con lo que ha salido en los medios", sentenció.

El asesor legal de la mujer recordó que ni siquiera fue imputada por el MPA. Lo mismo ocurre con el hombre de 54 años que fue demorado junto a ella y trasladado a la comisaría 12ª de Rosario por la declaración de la comisario de a bordo de Copa.

El representante de la pasajera tampoco convalidó los relatos sobre una nena viajaba junto a su abuela entre los supuestos testigos. A partir de esta versión puntual, subrayó: "No es algo que podamos confirmar. Dependemos de que esas personas que vieron y anunciaron algo vayan a la Fiscalía y den correctamente su versión".

De la "masacre mediática" a la demanda

Mientras la fiscal Cecilia Marcolin Loberse analiza la denuncia penal, la Justicia civil y comercial de Rosario también intervino al respecto. Diez días después del procedimiento se prohibió la difusión de los datos personales de la comerciante que más tarde fue liberada en el barrio Ludueña.

La medida se dictó a partir de la publicación de las fotos y nombres completos de las personas demoradas, cuya identidad fue difundida en distintos portales de noticias. Resegue sostuvo que eso fue "una masacre mediática porque ni a los peores delincuentes se les hace esa barbaridad".

"Desconozco dónde se publicaron las imágenes, esa va a ser una próxima etapa de nuestra averiguación", comentó el abogado. De inmediato, reiteró: "Lo que queremos en este momento es que la investigación penal avance lo más rápido posible. Para eso se requiere una colaboración de quienes denunciaron el hecho".

En esta instancia, el representante legal del letrado anticipó que "corresponderá algún tipo de demanda" por los daños que sufrió su clienta. Al respecto, precisó: "Hay que terminar de determinar cuál fue el perjuicio. Más allá de lo económico, en lo personal es muy grave".