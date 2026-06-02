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Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para afrontar el tratamiento de su hijo

La vida de la familia transcurre entre su hogar y el Hospital Italiano de Rosario, donde su hijo de 2 años permanece internado

2 de junio 2026 · 18:56hs
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La familia de Marco pide colaboración para afrontar este difícil momento. 

La familia de Marco pide colaboración para afrontar este difícil momento. 

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea atraviesa un momento delicado y pide colaboración para ayudar a su pequeño hijo, que necesita asistencia y tratamientos específicos. Entre gastos médicos, traslados y necesidades cotidianas, la situación económica se volvió muy difícil de sostener.

Damián Medini y su esposa, ambos con discapacidad auditiva (hipoacusia), viven en el barrio Autostrada en Ibarlucea. Desde hace casi un año sostienen una rutina marcada por internaciones, viajes al hospital y múltiples urgencias médicas. Actualmente, gran parte de la vida familiar transcurre entre su vivienda y el Hospital Italiano de Rosario, donde su hijo Marco de dos años se encuentra internado.

El niño, diagnosticado con Síndrome de Down, atravesó tres complejas cirugías de corazón y pulmón. Según relató la familia, su estado de salud continúa siendo delicado y próximamente deberá afrontar una nueva intervención abdominal para la colocación de un botón gástrico.

Por recomendación médica, Marco no puede alimentarse por vía oral, lo que obliga a extremar los cuidados y mantener controles permanentes. La situación impactó de lleno en la economía familiar, que hoy se encuentra seriamente comprometida.

A las dificultades sanitarias se suma otro problema: el deterioro del único vehículo con el que contaban para trasladarse. Después de meses de viajes constantes y largos períodos sin uso, el auto sufrió daños importantes en el motor producto de la humedad y el desgaste, dejando a la familia prácticamente sin movilidad.

>>Leer más: Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

El cuadro se completa con una compleja situación habitacional. Damián, su esposa y sus dos hijos —Marco, de 2 años, y Máximo, de 4— comparten un único dormitorio de pequeñas dimensiones. Desde hace dos años intentan construir una habitación en la planta alta de la vivienda para brindarles un espacio más adecuado a los niños, pero los gastos médicos y la falta de recursos frenaron por completo la obra.

Por ese motivo, además de respaldo económico, solicitan donaciones de materiales de construcción y elementos esenciales para el día a día. Toda ayuda, por pequeña que parezca, será profundamente agradecida para aliviar la carga económica de esta familia. Se necesitan los siguientes elementos:

►Para Marco (2 años): Pañales talle G y XG, ropa talle 4 y toallitas higiénicas sin perfume.

►Para Máximo (4 años): Pañales bombacha talle XXG, ropa talle 6 y zapatillas talle 28/29.

►Para el hogar: Alimentos no perecederos (leche, fideos, arroz, puré de tomate, arvejas, azúcar, etc.) y materiales de construcción.

Aportes económicos (Mercado Pago):

►Alias: precognicion2026

Titular: Damián Medini

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