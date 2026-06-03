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Marcha Ni Una Menos en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito este 3 de junio

La movilización comenzará a las 15.30 en plaza 25 de Mayo y avanzará hasta plaza San Martín. Habrá desvíos en el centro

3 de junio 2026 · 09:39hs
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Habrá desvíos de transporte urbano de pasajeros por la marcha de Ni Una Menos

Foto: La Capital/Héctor Rio.

Habrá desvíos de transporte urbano de pasajeros por la marcha de Ni Una Menos

Rosario será escenario este martes 3 de junio de una nueva movilización por Ni Una Menos, al cumplirse 11 años de la primera marcha contra los femicidios y la violencia de género en Argentina.

La convocatoria comenzará a las 15.30 en la plaza 25 de Mayo, mientras que la movilización partirá a las 16 hacia la plaza San Martín, donde se realizará el acto central. Debido a la marcha, se esperan cortes de tránsito y desvíos en el centro de la ciudad durante la tarde.

A qué hora es la marcha de Ni Una Menos en Rosario

Según informaron las organizaciones convocantes, la concentración está prevista para las 15.30 en la plaza 25 de Mayo.

Media hora después, a las 16, comenzará la movilización por calle Santa Fe en dirección a la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación.

Cuál será el recorrido

La marcha partirá desde la plaza 25 de Mayo y avanzará por calle Santa Fe hasta llegar a la plaza San Martín.

Allí se leerá un documento consensuado por las organizaciones feministas y de la diversidad que participan de la convocatoria.

A medida que avance la movilización habrá interrupciones temporales del tránsito sobre Santa Fe y las calles transversales comprendidas entre plaza 25 de Mayo y plaza San Martín.

Además, podrían registrarse restricciones y desvíos en el transporte urbano de pasajeros en el área central durante el desarrollo de la manifestación.

ni una menos

Por qué se marcha este 3 de junio

La movilización conmemora los 11 años del nacimiento de Ni Una Menos, el movimiento que surgió en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Rufino.

>> Leer más: Ni Una Menos: a 11 años de la primera marcha, por qué se vuelve a movilizar el país

Este año, la marcha estará atravesada por el reclamo contra los femicidios, las desapariciones de mujeres y adolescentes, el caso de Agostina Vega y el rechazo a iniciativas vinculadas con las llamadas falsas denuncias.

Como cada año, se espera que la convocatoria reúna a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos, además de ciudadanos que participarán de la movilización en distintos puntos del país.

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