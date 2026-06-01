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Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

El exjugador canalla apoyó al defensor luego de que firmó contrato con Deportivo Riestra y manifestó su malestar con el cuerpo técnico

1 de junio 2026 · 15:10hs
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Quintana y Malcorra son dos de los jugadores más emblemáticos de Central en este siglo.

Leo Vincenti

Quintana y Malcorra son dos de los jugadores más emblemáticos de Central en este siglo.

El clima en Rosario Central terminó caliente tras la eliminación de la Copa Argentina y el anuncio de la salida de Carlos Quintana, quien ya firmó su contrato con Deportivo Riestra hasta diciembre de 2027. El defensor de 38 años hizo saber este lunes su descontento con el cuerpo técnico de Jorge Almirón y recibió el apoyo de Ignacio Malcorra.

La salida del zaguero que fue bicampeón con el Canalla generó malestar entre los hinchas que pedían su continuidad. Quintana manifestó que se sintió marginado durante este primer semestre del 2026 y que buscaba un nuevo destino para seguir jugando, por lo que se inclinó por pasar al Malevo.

Al respecto, tras no haber ingresado desde el banco de suplentes en la derrota ante Estudiantes, el Pelado no pudo despedirse de los hinchas con minutos en cancha y sumó más descontento con Almirón, que no le dio el lugar que el defensor consideraba que merecía.

Carlos Quintana Central Ovando
Quintana se despidió de los hinchas canallas en Córdoba, donde no sumó minutos.

Quintana se despidió de los hinchas canallas en Córdoba, donde no sumó minutos.

>> Leer más: Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Sin lanzar comentarios directos que agranden la polémica en torno a la salida de Quintana, Malcorra compartió un especial mensaje de apoyo que desvela la interna con el actual entrenador canalla.

El apoyo de Malcorra a Quintana

Ante la llegada de Almirón a comienzos de este año, Ignacio Malcorra anunció que dejaba Central luego de haberse convertido en uno de los jugadores más emblemáticos del club en este siglo. Según trascendió desde la interna canalla, el cambio del DT fue decisivo para su decisión de emigrar a Independiente.

El mediocampista no logró asentarse en el Rojo e incluso fue apuntado como uno de los culpables de la derrota de su equipo en octavos de final del Apertura, justamente ante Central en Arroyito

Horas después de las palabras de Quintana que encendieron la polémica en el Canalla, Malcorra compartió la foto de su excompañero con los colores de Riestra y escribió: “¡Vamos pela querido! Lo mejor y muchos éxitos en esta nueva etapa amigo, como siempre dejando todo y más. Sos un animal Pela querido”.

Malcorra Quintana salida de Central

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