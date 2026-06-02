Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Una mujer de 59 años se encuentra internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Clemente Álvarez (Heca) tras atragantarse con un pedazo de carne mientras cenaba en su casa de la zona sur de Rosario.
El accidente sucedió a la hora de la cena en un vivienda ubicada en Gutiérrez al 2000, en la zona sur de Rosario
Una mujer de 59 años se encuentra internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Clemente Álvarez (Heca) tras atragantarse con un pedazo de carne mientras cenaba en su casa de la zona sur de Rosario.
El accidente sucedió en un domicilio de Gutiérrez al 2000, en el barrio de Tiro Suizo, al sur de Rosario y al lugar acudieron dos móviles con personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).
Según fuentes oficiales, cuando los médicos llegaron al lugar encontraron a la mujer en paro cardiorrespiratorio. Mediante las maniobras de rigor, se pudo revertir ese complejo cuadro y la mujer fue derivada de inmediato al Heca.
La paciente llegó en estado grave y quedó alojada en la sala de cuidados intensivos.
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