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Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

La fase de grupos contará con un total de 72 partidos entre los 12 grupos, que definirán los 16avos de final y el camino hacia el título

3 de junio 2026 · 10:55hs
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El Mundial 2026 amplió su formato

AP

El Mundial 2026 amplió su formato, por lo que tendrá 72 partidos de la fase de grupos.

El Mundial enciende la pasión de millones de futboleros a lo largo y ancho del país que seguirán el camino de la selección argentina con el sueño de defender el título de campeón del mundo obtenido en Qatar 2022. Para esta edición 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, habrá hasta cinco canales que transmitirán los partidos.

Los apasionados por el fútbol acompañarán gran parte de los partidos de la fase de grupos, más allá de los encuentros que dispute el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde hace casi 100 años, la Copa del Mundo deja épicas definiciones en cada edición, con grandes seleccionados que están obligados a cumplir y naciones de poco recorrido que se ilusionan con dar el batacazo.

A partir del jueves 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, comenzará la cita mundialista y la fase de grupos se extenderá hasta el sábado 27 de junio, cuando la selección argentina cierre el grupo J ante Jordania en el Dallas Stadium.

Al completarse los 12 grupos, con los 32 clasificados a 16avos de final (12 primeros, 12 segundos y los ocho mejores terceros), se definirán los cruces y se marcará el camino de cada llave hacia la gran final que se disputará el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Copa del Mundo
Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Qué canales transmitirán la Copa del Mundo

Para este Mundial 2026, varias señales emitirán los partidos de la fase de grupos, aunque solamente una contará con la totalidad de los encuentros, sin excepción: DSports. La señal de DirecTV estará además disponible para abonados a Flow y Paramount+.

>> Leer más: Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina

En tanto, Telefe, TyC Sports y Disney+ Premium también transmitirán un porcentaje de los partidos de la Copa del Mundo, mientras que la TV Pública lo hará únicamente con los encuentros de la selección argentina, las semifinales y la final.

Los grupos del Mundial

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Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

16:00 hs - México vs. Sudáfrica (DSports, Telefe y Disney+).

23:00 hs - Corea del Sur vs. República Checa (DSports y TyC Sports).

Viernes 12 de junio

16:00 hs - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (DSports).

22:00 hs - Estados Unidos vs. Paraguay (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

Sábado 13 de junio

16:00 hs - Catar vs. Suiza (DSports).

19:00 hs - Brasil vs. Marruecos (DSports, Telefe y Disney+).

22:00 hs - Haití vs. Escocia (DSports y TyC Sports).

Domingo 14 de junio

01:00 hs - Australia vs. Turquía (DSports y TyC Sports).

14:00 hs - Alemania vs. Curazao (DSports).

17:00 hs - Países Bajos vs. Japón (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

20:00 hs - Costa de Marfil vs. Ecuador (DSports, Telefe y Disney+).

23:00 hs - Suecia vs. Túnez (DSports y TyC Sports).

Lunes 15 de junio

13:00 hs - España vs. Cabo Verde (DSports).

16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (DSports y TyC Sports).

19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (DSports y TyC Sports).

Martes 16 de junio

16:00 hs - Francia vs. Senegal (DSports).

19:00 hs - Irak vs. Noruega (DSports y TyC Sports).

22:00 hs - Argentina vs. Argelia (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).

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Miércoles 17 de junio

01:00 hs - Austria vs. Jordania (DSports y TyC Sports).

14:00 hs - Portugal vs. RD Congo (DSports).

17:00 hs - Inglaterra vs. Croacia (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

20:00 hs - Ghana vs. Panamá (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Uzbekistán vs. Colombia (DSports y TyC Sports).

Jueves 18 de junio

13:00 hs - República Checa vs. Sudáfrica (DSports y TyC Sports).

16:00 hs - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (DSports, Telefe y Disney+).

19:00 hs - Canadá vs. Qatar (DSports).

22:00 hs - México vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).

Viernes 19 de junio

16:00 hs - Estados Unidos vs. Australia (DSports y TyC Sports).

19:00 hs - Escocia vs. Marruecos (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

21:30 hs - Brasil vs. Haití (DSports y TyC Sports).

Sábado 20 de junio

0:00 hs - Turquía vs. Paraguay (DSports).

14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (DSports y TyC Sports).

17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (DSports).

Domingo 21 de junio

01:00 hs - Túnez vs. Japón (DSports).

13:00 hs - España vs. Arabia Saudita (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

16:00 hs - Bélgica vs. Irán (DSports).

19:00 hs - Uruguay vs. Cabo Verde (DSports, Telefe y Disney+).

22:00 hs - Nueva Zelanda vs. Egipto (DSports y TyC Sports).

Lunes 22 de junio

14:00 hs - Argentina vs. Austria (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).

>> Leer más: Scaloni analiza el reemplazo de Dibu Martínez antes del Mundial: Rulli o Musso

18:00 hs - Francia vs. Irak (DSports).

21:00 hs - Noruega vs. Senegal (DSports y TyC Sports).

Martes 23 de junio

00:00 hs - Jordania vs. Argelia (DSports).

14:00 hs - Portugal vs. Uzbekistán (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).

17:00 hs - Inglaterra vs. Ghana (DSports, Telefe y Disney+).

20:00 hs - Panamá vs. Croacia (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Colombia vs. RD Congo (DSports).

Miércoles 24 de junio

16:00 hs - Suiza vs. Canadá (DSports y TyC Sports).

16:00 hs - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (DSports).

19:00 hs - Escocia vs. Brasil (DSports, Telefe y Disney+).

19:00 hs - Marruecos vs. Haití (DSports y TyC Sports).

22:00 hs - República Checa vs. México (DSports).

22:00 hs - Sudáfrica vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).

Jueves 25 de junio

17:00 hs - Ecuador vs. Alemania (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).

17:00 hs - Curazao vs. Costa de Marfil (DSports).

20:00 hs - Túnez vs. Países Bajos (DSports).

20:00 hs - Japón vs. Suecia (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Turquía vs. Estados Unidos (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Paraguay vs. Australia (DSports, Telefe y Disney+).

Viernes 26 de junio

16:00 hs - Noruega vs. Francia (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).

16:00 hs - Senegal vs. Irak (DSports).

21:00 hs - Uruguay vs. España (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).

21:00 hs - Cabo Verde vs. Arabia Saudita (DSports).

>> Leer más: "Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

Sábado 27 de junio

00:00 hs - Nueva Zelanda vs. Bélgica (DSports).

00:00 hs - Egipto vs. Irán (DSports y TyC Sports).

18:00 hs - Panamá vs. Inglaterra (DSports y TyC Sports).

18:00 hs - Croacia vs. Ghana (DSports).

20:30 hs - Colombia vs. Portugal (DSports).

20:30 hs - RD Congo vs. Uzbekistán (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Jordania vs. Argentina (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).

23:00 hs - Argelia vs. Austria (DSports).

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