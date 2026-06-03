Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Al completarse los 12 grupos, con los 32 clasificados a 16avos de final (12 primeros, 12 segundos y los ocho mejores terceros), se definirán los cruces y se marcará el camino de cada llave hacia la gran final que se disputará el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).
Copa del Mundo
Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.
Qué canales transmitirán la Copa del Mundo
Para este Mundial 2026, varias señales emitirán los partidos de la fase de grupos, aunque solamente una contará con la totalidad de los encuentros, sin excepción: DSports. La señal de DirecTV estará además disponible para abonados a Flow y Paramount+.
>> Leer más: Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina
En tanto, Telefe, TyC Sports y Disney+ Premium también transmitirán un porcentaje de los partidos de la Copa del Mundo, mientras que la TV Pública lo hará únicamente con los encuentros de la selección argentina, las semifinales y la final.
Los grupos del Mundial
Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026
Jueves 11 de junio
16:00 hs - México vs. Sudáfrica (DSports, Telefe y Disney+).
23:00 hs - Corea del Sur vs. República Checa (DSports y TyC Sports).
Viernes 12 de junio
16:00 hs - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (DSports).
22:00 hs - Estados Unidos vs. Paraguay (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
Sábado 13 de junio
16:00 hs - Catar vs. Suiza (DSports).
19:00 hs - Brasil vs. Marruecos (DSports, Telefe y Disney+).
22:00 hs - Haití vs. Escocia (DSports y TyC Sports).
Domingo 14 de junio
01:00 hs - Australia vs. Turquía (DSports y TyC Sports).
14:00 hs - Alemania vs. Curazao (DSports).
17:00 hs - Países Bajos vs. Japón (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
20:00 hs - Costa de Marfil vs. Ecuador (DSports, Telefe y Disney+).
23:00 hs - Suecia vs. Túnez (DSports y TyC Sports).
Lunes 15 de junio
13:00 hs - España vs. Cabo Verde (DSports).
16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (DSports y TyC Sports).
19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (DSports y TyC Sports).
Martes 16 de junio
16:00 hs - Francia vs. Senegal (DSports).
19:00 hs - Irak vs. Noruega (DSports y TyC Sports).
22:00 hs - Argentina vs. Argelia (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).
>> Leer más: Lionel Scaloni confía en una base campeona para una selección argentina que hace historia mundial
Miércoles 17 de junio
01:00 hs - Austria vs. Jordania (DSports y TyC Sports).
14:00 hs - Portugal vs. RD Congo (DSports).
17:00 hs - Inglaterra vs. Croacia (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
20:00 hs - Ghana vs. Panamá (DSports y TyC Sports).
23:00 hs - Uzbekistán vs. Colombia (DSports y TyC Sports).
Jueves 18 de junio
13:00 hs - República Checa vs. Sudáfrica (DSports y TyC Sports).
16:00 hs - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (DSports, Telefe y Disney+).
19:00 hs - Canadá vs. Qatar (DSports).
22:00 hs - México vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).
Viernes 19 de junio
16:00 hs - Estados Unidos vs. Australia (DSports y TyC Sports).
19:00 hs - Escocia vs. Marruecos (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
21:30 hs - Brasil vs. Haití (DSports y TyC Sports).
Sábado 20 de junio
0:00 hs - Turquía vs. Paraguay (DSports).
14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (DSports y TyC Sports).
17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (DSports).
Domingo 21 de junio
01:00 hs - Túnez vs. Japón (DSports).
13:00 hs - España vs. Arabia Saudita (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).
16:00 hs - Bélgica vs. Irán (DSports).
19:00 hs - Uruguay vs. Cabo Verde (DSports, Telefe y Disney+).
22:00 hs - Nueva Zelanda vs. Egipto (DSports y TyC Sports).
Lunes 22 de junio
14:00 hs - Argentina vs. Austria (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).
>> Leer más: Scaloni analiza el reemplazo de Dibu Martínez antes del Mundial: Rulli o Musso
18:00 hs - Francia vs. Irak (DSports).
21:00 hs - Noruega vs. Senegal (DSports y TyC Sports).
Martes 23 de junio
00:00 hs - Jordania vs. Argelia (DSports).
14:00 hs - Portugal vs. Uzbekistán (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).
17:00 hs - Inglaterra vs. Ghana (DSports, Telefe y Disney+).
20:00 hs - Panamá vs. Croacia (DSports y TyC Sports).
23:00 hs - Colombia vs. RD Congo (DSports).
Miércoles 24 de junio
16:00 hs - Suiza vs. Canadá (DSports y TyC Sports).
16:00 hs - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (DSports).
19:00 hs - Escocia vs. Brasil (DSports, Telefe y Disney+).
19:00 hs - Marruecos vs. Haití (DSports y TyC Sports).
22:00 hs - República Checa vs. México (DSports).
22:00 hs - Sudáfrica vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).
Jueves 25 de junio
17:00 hs - Ecuador vs. Alemania (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).
17:00 hs - Curazao vs. Costa de Marfil (DSports).
20:00 hs - Túnez vs. Países Bajos (DSports).
20:00 hs - Japón vs. Suecia (DSports y TyC Sports).
23:00 hs - Turquía vs. Estados Unidos (DSports y TyC Sports).
23:00 hs - Paraguay vs. Australia (DSports, Telefe y Disney+).
Viernes 26 de junio
16:00 hs - Noruega vs. Francia (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).
16:00 hs - Senegal vs. Irak (DSports).
21:00 hs - Uruguay vs. España (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).
21:00 hs - Cabo Verde vs. Arabia Saudita (DSports).
>> Leer más: "Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar
Sábado 27 de junio
00:00 hs - Nueva Zelanda vs. Bélgica (DSports).
00:00 hs - Egipto vs. Irán (DSports y TyC Sports).
18:00 hs - Panamá vs. Inglaterra (DSports y TyC Sports).
18:00 hs - Croacia vs. Ghana (DSports).
20:30 hs - Colombia vs. Portugal (DSports).
20:30 hs - RD Congo vs. Uzbekistán (DSports y TyC Sports).
23:00 hs - Jordania vs. Argentina (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).
23:00 hs - Argelia vs. Austria (DSports).