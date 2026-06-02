Allanamientos en Santa Fe: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

El gobierno provincial confirmó el monto entre los resultados de los procedimientos de mayo por causas judiciales vinculadas a la venta de drogas

El gobierno de Santa Fe anunció este martes los resultados de casi 500 allanamientos por narcomenudeo y otros delitos . El reporte oficial indica que se secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo durante mayo para profundizar distintas investigaciones.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Federico Angelini , sostuvo que la prioridad actual dentro de las políticas estatales es "no dar un milímetro de ventaja" frente a las organizaciones criminales , tanto en la calle como en las cárceles. A su vez, recordó que estos grupos se dedican a "disputar el territorio para tener mayor capacidad de venta de droga y eso genera la violencia".

El último balance mensual de los operativos se cerró con el hallazgo de 34 millones de pesos y 285.751 dólares . Se trata de dinero vinculado a supuestas actividades ilícitas, aunque no es la única evidencia que contribuye con el trabajo de los fiscales.

En total, la Policía de Investigaciones (PDI) hizo 498 allanamientos y requisas durante mayo . En esa lista se incluyen 46 procedimientos realizados en Rosario y otros 57 en la ciudad de Santa Fe.

Federico Angelini El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, brindó una conferencia de prensa el martes 2 de junio de 2026 en Rosario. Video: La Capital/Virginia Benedetto.

La estadística del Departamento de Control de Gestión de la fuerza da cuenta del secuestro de más de 120 kilogramos de marihuana y casi cinco kilos y medio de cocaína. La Justicia también encontró 43 vehículos, 32 armas de fuego y 846 proyectiles de distinto calibre.

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Angelini remarcó que los allanamientos solicitados por la Fiscalía deben tener continuidad porque son "golpes" al delito. Al respecto, aseveró: "No podemos darles un milímetro a las organizaciones criminales para que puedan reorganizarse y volver la violencia a Rosario".

Entre otros puntos de atención alrededor de los grupos delictivos y la venta de drogas, el exfuncionario nacional puso la lupa sobre la labor dentro de las cárceles. "Siempre puede suceder que surjan nuevos liderazgos por la enorme tarea del Servicio Penitenciario, que aísla a los líderes, y éstos tienen menos o nulas posibilidades de poder enviar órdenes a la calle", reconoció.

Promoción de las denuncias

Aunque recién se incorporó al Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino, el dirigente del PRO acumula un largo tiempo de trabajo coordinado con las autoridades provinciales en la cartera nacional. A partir de esa experiencia, afirmó que la implementación de la ley de microtráfico "ha sido una de las patas más importantes en los resultados que se obtuvieron en estos dos años y medio".

Por otro lado, Angelini ponderó la "inversión histórica" que hizo la Casa Gris para instalar el sistema Lince. A continuación remarcó que dicha herramienta sirvió para "esclarecer hechos que generaron mucha conmoción en Rosario". A modo de ejemplo, mencionó los avances de la semana anterior dentro la investigación de un homicidio cometido en la zona sur de la ciudad.

Finalmente, el nuevo funcionario provincial sostuvo que "es fundamental ganar la confianza del vecino gracias al trabajo que se hace" en las calles. "Por eso, insto a todos los vecinos a que cada vez más se animen a denunciar", propuso. En esa línea recordó que el procedimiento es "anónimo" y "ayuda muchísimo" para las intervenciones, más allá del trabajo de inteligencia criminal que hacen la policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El secretario de Gestión Institucional subrayó que los allanamientos son un eslabón clave en la cadena de medidas para frenar a las bandas delictivas. Sobre esta cuestión, acotó: "Cada golpe a una organización criminal significa quitarle capacidad operativa, recursos económicos y margen de acción. Ese es el camino para seguir recuperando la tranquilidad en nuestros barrios".